16:14, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

YSK'dan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusu kararÄ±





YSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu ( YSK) son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan, kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirdi. 4 saat sÃ¼ren toplantÄ± sonrasÄ±nda 4 sayfalÄ±k yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. YSK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na, referandum sonrasÄ± kurumu hedef gÃ¶sterenler hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunma kararÄ± verildiÄŸi belirtildi.

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