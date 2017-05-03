YSK'dan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusu kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu ( YSK) son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan, kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirdi. 4 saat sÃ¼ren toplantÄ± sonrasÄ±nda 4 sayfalÄ±k yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
YSK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na, referandum sonrasÄ± kurumu hedef gÃ¶sterenler hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunma kararÄ± verildiÄŸi belirtildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Polis Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
YSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TÃ¼rkiye'de internet sitesi Ã¼zerinde yayÄ±n yapan El Cezire TÃ¼rk, yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸini duyurdu
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BingÃ¶l, "MYK'da alÄ±nan kararla bugÃ¼n itibarÄ±yla olaÄŸan kongre sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu sÃ¼recin tamamlanmasÄ±nÄ±n hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek" dedi
FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 86 ÅŸÃ¼pheliye iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len, TUSKON BaÅŸkanÄ± Meral ve TUSKON Genel Sekreteri GÃ¼nay'a Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
FotoÄŸraf Ã§ekmek iÃ§in gittiÄŸi Afrika Ã¼lkelerinde gÃ¶rdÃ¼klerini unutamayan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Yavuz Atalay, kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye tekrar geri dÃ¶nerek bir su kuyusu aÃ§tÄ±rdÄ±
Anadolu YÄ±ldÄ±zÄ±-2017 MÃ¼ÅŸterek Arama Kurtarma TatbikatÄ±'nÄ±n Ege Denizi'nin uluslararasÄ± sularÄ± ve hava sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen deniz safhasÄ± sona erdi
Taksim'e yapÄ±lmasÄ± planlanan ve ÅŸubatta temeli atÄ±lan caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n etrafÄ±na beton kazÄ±k Ã§atma iÅŸleminde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸayan Sur ilÃ§esindeki esnafa, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±yla verilen faizsiz kredi can suyu oldu.
TSK, 25 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ Sincar ve KaraÃ§ok'ta dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, "ilgili Ã¼lkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha Ã¶nceden mutabÄ±k kalÄ±nan kurallar Ã§erÃ§evesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunarak ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun iddialarÄ±na da cevap verdi
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, Ä°stanbul'un Beykoz ilÃ§esindeki yasak sahadan 5 kosterle kum alan kaÃ§akÃ§Ä±lar suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±
SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Toksoy, "ÅžÃ¼hedanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ± temiz tutmak hepimizin gÃ¶revidir. Bizler vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, ziyaretÃ§ilerimize temiz bir Ã§evre sunmak iÃ§in bÃ¶yle bir temizlik kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k" dedi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, eski Bursa Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay TÃ¼rk hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan,"Wikipedia tarafÄ±ndan bazÄ± sayfalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± maalesef gerÃ§ekleÅŸtirilmedi. TÃ¼rkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Benim Ã§aÄŸrÄ±m Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na sebep olan problemleri halletmesi... " dedi
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±