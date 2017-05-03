16:33, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Hollanda'da ATM'leri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri koruyacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da faaliyet gÃ¶steren Rabobank, ATM'lerinin hÄ±rsÄ±zlar tarafÄ±ndan patlatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri istihdam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rabobank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bankanÄ±n Ã¶zellikle Ä±ssÄ±z sokak aralarÄ±nda ve Ã§evresinde apartmanlarÄ±n bulunduÄŸu ATM noktalarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ± bildirildi.

Banka, ATM hÄ±rsÄ±zlarÄ±nÄ±n gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bu iÅŸ iÃ§in aÄŸÄ±r patlayÄ±cÄ± maddeler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, makinelerin Ã§evresindeki ev ve insanlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in bÃ¶yle bir gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten banka yetkilisi Margo van Wijngaarden, "Bu araÅŸtÄ±rma sonuÃ§lanmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece ATM'lerin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan korunmasÄ± ÅŸart. Bu Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n maliyetinin yÃ¼ksek olduÄŸunu biliyoruz ama bizim iÃ§in gÃ¼venlik her ÅŸeyden Ã¶nce gelir." diye konuÅŸtu.

Hollanda'da geÃ§en ay Zevenhoven kÃ¶yÃ¼nde ve Doetinchem kentinde iki ATM noktasÄ±na patlayÄ±cÄ± madde bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, bomba uzmanlarÄ± bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayana kadar 16 hanenin sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Hollanda'da geÃ§en yÄ±l 79 adet ATM patlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.