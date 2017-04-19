17:16, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

2 bin 500 polis adayÄ± alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Polis Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± PMYO'lara 2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi iÃ§in 2 bin 250 erkek, 250 kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 2 bin 500 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak.

Ã–n baÅŸvurular, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online yapÄ±lacak.

Adaylarda aranacak ÅŸartlar ÅŸÃ¶yle:

"Lise ve dengi okul mezunu olmak veya lise 4. sÄ±nÄ±fta okuyor olmak, 18 yaÅŸÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra yaptÄ±rÄ±lan yaÅŸ dÃ¼zeltmelerinde dÃ¼zeltmeden Ã¶nceki yaÅŸ dikkate alÄ±nmak kaydÄ±yla, 1 Ekim 2017 tarihi itibarÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ ve 31 AralÄ±k 2017 tarihi itibarÄ±yla 26 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmak, 2017 yÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) puan tÃ¼rlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 260.000 ham taban puan almÄ±ÅŸ olmak (Emniyet TeÅŸkilatÄ± personeli ÅŸehit veya vazife malulÃ¼ olanlarÄ±n eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±ndan YGS puan tÃ¼rlerinin herhangi birinden en az 150.000 ham taban puan almÄ±ÅŸ olmak)"

Ã–ÄŸrencilerin yemek, barÄ±nma ve saÄŸlÄ±k giderleri, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce karÅŸÄ±lanacak.

EÄŸitim sonunda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar polis memuru olarak gÃ¶reve baÅŸlayacak.

SÄ±nava giriÅŸ koÅŸullarÄ±, sÄ±nav takvimi ve diÄŸer hususlar Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.