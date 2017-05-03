DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:51, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Orta Asya
17:08, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Japonya KÄ±rgÄ±zistan'da inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde
Japonya KÄ±rgÄ±zistan'da inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde

Japon inÅŸaat ÅŸirketi ve metal Ã¼retim fabrikasÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Sooronbay Zheenbekov, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Tokyo Rope MFG Co Ltd BaÅŸkanÄ± Shigeto Tanaka ile KÄ±rgÄ±zistan basÄ±n servisi ile bir araya geldi.

BaÅŸbakan Zheenbekov, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n Japonya ile ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini sÃ¶yledi.Â BaÅŸbakan, "Japonya'dan doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlar Ã§ekmek ve Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki ekonomik iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yabancÄ± sermayeyle iÅŸ yapmak iÃ§in gerekli tÃ¼m koÅŸullarÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.

Shigeto Tanaka, KÄ±rgÄ±zistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin Japonya'daki KÄ±rgÄ±zistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sonucu olduÄŸunu ve bunun sonucunda ÅŸirketin bir inÅŸaat ÅŸirketi aÃ§arak ekonomik iÅŸbirliÄŸini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmayÄ± ve gelecekte metal Ã¼retimi iÃ§in bir bitki inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Shigeto Tanaka, dÄ±ÅŸ piyasalara tanÄ±tÄ±m programÄ± kapsamÄ±nda, Tokyo Rope MFG Co. Ltd, Rusya, Suudi Arabistan, Kazakistan, GÃ¼rcistan ve diÄŸer Ã¼lkelerde kapsamlÄ± bir gÃ¼venlik altyapÄ±sÄ± saÄŸlamak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli projeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.Â 



Ä°lgili Konular Japonya kÄ±rgÄ±zistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Orta Asya Haberleri
Japonya KÄ±rgÄ±zistan'da inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde
Japonya KÄ±rgÄ±zistan'da inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde

Japon inÅŸaat ÅŸirketi ve metal Ã¼retim fabrikasÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da aÃ§Ä±ldÄ±
Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n Latin harfe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼
Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n Latin harfe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼

Moskova Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Kiril harflerini bÄ±rakma kararÄ±nÄ± hoÅŸ karÅŸÄ±lamadÄ±
Hollanda'da ATM'leri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri koruyacak
Hollanda'da ATM'leri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri koruyacak

Rabobank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bankanÄ±n Ã¶zellikle Ä±ssÄ±z sokak aralarÄ±nda ve Ã§evresinde apartmanlarÄ±n bulunduÄŸu ATM noktalarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ± bildirildi
Le Pen'den iki medya kuruluÅŸuna yasak
Le Pen'den iki medya kuruluÅŸuna yasak

Le Pen'in kampanya ekibi, iki medya kuruluÅŸuna "casusluk" yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle akreditasyon vermedi
Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Adnan ed-Duleymi Erbil'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ran'da maden kazasÄ± 40 iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda
Ä°ran'da maden kazasÄ±: 40 iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda

GÃ¼listan eyaletindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama sonucu 40'tan fazla iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±
PYD ile Arap aÅŸireti arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
PYD ile Arap aÅŸireti arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Haseke'nin Åžeddadi ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile aÅŸiretler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunan mahkemesinden 3 darbeci asker iÃ§in karar
Yunan mahkemesinden 3 darbeci asker iÃ§in karar!

Yunan Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§ darbeci asker iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yeni iade talebini reddetti
SoÃ§i'deki ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden ilk aÃ§Ä±klama
SoÃ§i'deki ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden ilk aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya'daki FETÃ– elebaÅŸlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Malezya'daki FETÃ– elebaÅŸlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde kritik geliÅŸme
Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde kritik geliÅŸme

Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'den kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze denemesi
ABD'den kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze denemesi

ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ– AmiÅŸlerle yola devam ediyor
FETÃ– AmiÅŸlerle yola devam ediyor

ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askeri GÃ¼ney Sudan'a ve Nil'e yerleÅŸiyor
Ä°ngiliz askeri GÃ¼ney Sudan'a ve Nil'e yerleÅŸiyor

Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Konseyi yetkilisi
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Konseyi yetkilisi

Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentiler dÃ¼ÅŸÃ¼k
Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentiler dÃ¼ÅŸÃ¼k

ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor

Haberler

Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n Latin harfe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼
Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n Latin harfe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼

KÄ±rgÄ±zistan'da 15 Temmuz ÅŸehitleri yaÅŸatÄ±lacak
KÄ±rgÄ±zistan'da 15 Temmuz ÅŸehitleri yaÅŸatÄ±lacak

KÄ±rgÄ±zistan'da bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi
KÄ±rgÄ±zistan'da bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi

KÄ±rgÄ±zistan'da heyelan: 24 kiÅŸi kayÄ±p
KÄ±rgÄ±zistan'da heyelan 24 kiÅŸi kayÄ±p

Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan sÄ±nÄ±r meselelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan sÄ±nÄ±r meselelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

KÄ±rgÄ±zistan'da 3. UluslararasÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Sempozyumu
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 UluslararasÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Sempozyumu

KÄ±rgÄ±zistan iki zirveye hazÄ±rlanÄ±yor
KÄ±rgÄ±zistan iki zirveye hazÄ±rlanÄ±yor

KÄ±rgÄ±zistan'da cezaevindeki eski milletvekili yaralandÄ±
KÄ±rgÄ±zistan'da cezaevindeki eski milletvekili yaralandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 