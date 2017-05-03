Japonya KÄ±rgÄ±zistan'da inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rgÄ±zistan Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Sooronbay Zheenbekov, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Tokyo Rope MFG Co Ltd BaÅŸkanÄ± Shigeto Tanaka ile KÄ±rgÄ±zistan basÄ±n servisi ile bir araya geldi.
BaÅŸbakan Zheenbekov, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n Japonya ile ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini sÃ¶yledi.Â BaÅŸbakan, "Japonya'dan doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlar Ã§ekmek ve Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki ekonomik iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yabancÄ± sermayeyle iÅŸ yapmak iÃ§in gerekli tÃ¼m koÅŸullarÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.
Shigeto Tanaka, KÄ±rgÄ±zistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin Japonya'daki KÄ±rgÄ±zistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sonucu olduÄŸunu ve bunun sonucunda ÅŸirketin bir inÅŸaat ÅŸirketi aÃ§arak ekonomik iÅŸbirliÄŸini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmayÄ± ve gelecekte metal Ã¼retimi iÃ§in bir bitki inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Shigeto Tanaka, dÄ±ÅŸ piyasalara tanÄ±tÄ±m programÄ± kapsamÄ±nda, Tokyo Rope MFG Co. Ltd, Rusya, Suudi Arabistan, Kazakistan, GÃ¼rcistan ve diÄŸer Ã¼lkelerde kapsamlÄ± bir gÃ¼venlik altyapÄ±sÄ± saÄŸlamak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli projeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.Â
Japon inÅŸaat ÅŸirketi ve metal Ã¼retim fabrikasÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da aÃ§Ä±ldÄ±
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