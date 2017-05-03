17:49, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan ve Putin 'domates' dÄ±ÅŸÄ±nda her konuda anlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi.



Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, 1 saat 30 dakika sÃ¼rdÃ¼.



GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸi ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ildi. Ä°ki lider gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

PUTÄ°N: NORMELLEÅžME SÃœRECÄ° TAMAMLANDI

SÃ¶zÃ¼ ilk olarak Putin aldÄ±. TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin normalleÅŸme sÃ¼recinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Putin, "Ortak iÅŸbirliÄŸine dÃ¶nÃ¼yoruz" dedi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ durdurduklarÄ±nÄ± da sÃ¶yleyen Putin, Ã¶zetle ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni hedeflerin belirlenmesi iÃ§in iyi bir fÄ±rsat oldu. TÃ¼rkiye Rusya iÃ§in Ã¶nemli ve perspektifli bir ortak oldu. YakÄ±n geÃ§miÅŸte iliÅŸkilerimiz bir dayanÄ±klÄ±lÄ±k sÄ±navÄ±ndan geÃ§miÅŸti. ArtÄ±k ortak iÅŸbirliÄŸine dÃ¶nÃ¼yoruz. Ä°liÅŸkilerimizin normalleÅŸme sÃ¼reci tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸbirliÄŸimizin daha da gÃ¼Ã§lendirilmesine ortak bakÄ±yoruz. Ticaretin gÃ¼Ã§lendirilmesi ve ticarette milli paralarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±k. Ticaretimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ durdurabildik ve sene itibariyle artÄ±ÅŸ kaydedilmiÅŸtir. Her iki taraftaan 110 milyar dolarlÄ±k bir anlaÅŸma sÃ¶z konusu. Bir milyar dolar tutarÄ±nda ortak yatÄ±rÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±k. Rusya TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz, kÃ¶mÃ¼r ve petrol ihracatÄ± yapmaktadÄ±r. TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu proje kapsamÄ±nda Karadeniz'den biri TÃ¼rkiye Ã¼zerinden diÄŸeri direkt Avrupa'ya olmak Ã¼zere iki hat taÅŸÄ±nacaktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla Rus turistlerin TÃ¼rkiye'de gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± Ã¶nemli durumdadÄ±r. KÃ¼resel ve bÃ¶lgesel konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde uluslararasÄ± terÃ¶rizmle Ã¶nem verdik. Bu konuda istihbari ve askeri iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunda anlaÅŸtÄ±k. Ã–zellikle Suriye sorununu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k biz SayÄ±n ErdoÄŸan'la Suriye'de Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi olduÄŸu konusunda hemfikiriz. Ä°ki taraf arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± durdurabildik. BugÃ¼n Astana'da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacaktÄ±r. Karadeniz Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi'nin zirvesine iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Zirve 22 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'da yapÄ±lacaktÄ±r. TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±za verimli ve yapÄ±cÄ± konuÅŸmalarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

ERDOÄžAN: ALTIN FIRSAT HEBA EDÄ°LMEMELÄ°

ArdÄ±ndan sÃ¶zÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aldÄ±.Â Son 2 ay iÃ§erisinde Rusya'ya ikinci ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Siyasi iliÅŸkilerimizde arzu edilen ivmeyi yakalÄ±yoruz. 2016 AÄŸustos'tan bu yana 5. kez bir araya geldik. Her iki tarafta da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir irade bulunuyor. BugÃ¼n baÅŸta ekonomik ve ticari konular olmak Ã¼zere istiÅŸarelerimizi yaptÄ±k. Ticari ve ekonomik engellerimizin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ediliyor. SayÄ±n Putin ile bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye krizi baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. Ä°ki Ã¼lke iÃ§in Suriye 6 yÄ±ldÄ±r kanayan bir yara. Ã‡ocuklarÄ±n kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸlÄ±larÄ±n kimyasal silahlarla katledilmesine nasÄ±l gÃ¶zlerimizi kapatabiliriz? 3 milyon insan ÅŸu anda bizim topraklarÄ±mÄ±zda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor. Kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±k. Ãœlke olarak Suriye hakkÄ±nda konuÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Dostum Putin de bu drama son vermeyi samimi bir ÅŸekilde arzu ediyor. TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde uygulanan ateÅŸkes, diÄŸer adÄ±yla Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k Ã¶nemli bir fÄ±rsat oluÅŸturmuÅŸtur. Bu altÄ±n fÄ±rsat hesaba edilmemeli. AteÅŸkesin tahkim edilmesi hedefine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AteÅŸkesi bozmaya yÃ¶nelki her saldÄ±rÄ± garantÃ¶r Ã¼lkelerin emeklerini de baltalÄ±yor.Â Bizim iÃ§in temel Ã¶ncelik akan kanÄ±n durmasÄ± ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±dÄ±r. Suriye'deki tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadeleyi dÃ¼nyanÄ±n huzuru bakÄ±mÄ±ndan gerekli gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hakkÄ±nda ayrÄ±m yapmadÄ±k. YPG, PYD, DEAÅž bizim nazarÄ±mÄ±zda aynÄ±dÄ±r. Bunlar kandan beslenen vampirlerdir. GÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda dÃ¼ÅŸman bir yapÄ±ya izin vermeyiz. Moskova'da yapÄ±lan eylemlerle Ä°stanbul, BrÃ¼ksel, Paris'te yapÄ±lan eylemler arasÄ±nda fark yoktur. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r. Karadeniz'de Rus askerlerini taÅŸÄ±yan kaza nedeniyle geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. TÃ¼m imkanlarÄ±mÄ±zÄ± seferber ettik. Putin'e nazik daveti iÃ§in ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum."Â

ERDOÄžAN: Ä°DLÄ°B Ã‡ATIÅžMASIZLIK BÃ–LGESÄ° OLACAK

AÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan soru-cevap kÄ±smÄ±na geÃ§ildi. Ä°ki lidere, "Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ± gÃ¼ndeme geldi mi?" ÅŸeklinde bir soru yÃ¶neltildi.

ErdoÄŸan soruya, "BaÅŸÄ±ndan itibaren gÃ¼venli bÃ¶lge ifadesini kullandÄ±k, kullanmaya da devam edeceÄŸiz. Ä°dlib'de ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar oluyor. Oradaki bir yeÅŸil hatla bir Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edildi. Temenni ederim ki bu bÃ¶lge korunmaya devam eder. Astana'daki Ã¶nemli konulardan bir tanesi Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n karara baÄŸlanmasÄ±. Bu Suriye'de Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±lmasÄ±na da vesile olur" ÅŸeklinde oldu.

PUTÄ°N: TRUMP DA DESTEKLÄ°YOR

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n da Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerini desteklediÄŸini belirten Trump ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"Suriye krizi ancak ve ancak siyasi yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lebilir. Fakat bu siyasi sÃ¼recin geliÅŸmesi iÃ§in, ateÅŸkesin ilan edilmesi ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± gerekiyor. Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ã¼lkelerdir. Biz hep bu rejimin nasÄ±l daha saÄŸlam hale getirilebileceÄŸi Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SeÃ§eneklerden biri Ã§atÄ±ÅŸmazlÄ±k bÃ¶lgelerinin oluÅŸturulmasÄ±. Bunu zaten ABD Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan birinde de bu ifade kullanÄ±ldÄ±. SayÄ±n Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k ve anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla Amerikan yÃ¶netimi de bunu destekliyor. Rus tarafÄ± Åžam ve Tahran'la bir Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. Hepimizin ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi belirli mekanizmalarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndedir. Ã‡atÄ±ÅŸma taraflarÄ±nÄ±n nihai kararÄ± vermeleri gerekiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ kendi Ã¼lkelerinin kaderlerini onlar tayin edecek. Biz de TÃ¼rkiye Ä°ran ve Rusya yani garantÃ¶rler olarak bu mekanizmalarÄ±n geliÅŸtirilmesi ve verimli hale gelmesi iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z."

PUTÄ°N: KISITLAMALARIN KALDIRILMASI Ä°Ã‡Ä°N ANLAÅžTIK (DOMATES DIÅžINDA)

Putin iki Ã¼lke arasÄ± ticaretteki kÄ±sÄ±tlamalara yÃ¶nelik soruya ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"KÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kalkacaÄŸÄ±nÄ± bugÃ¼n ilan edebiliriz. Bu yaptÄ±rÄ±mlara tabi olan tek Ã¼rÃ¼n deÄŸil. TÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabakata vardÄ±k. BugÃ¼n bunu ilan edebiliriz. KÄ±sÄ±tlamalar ve yaptÄ±rÄ±mlar konusunu her yÃ¶nden ele aldÄ±k. Bunlar ekonomiyi zedeler ve Ã¼reticiyi olumsuz etkiler. Domates yaptÄ±rÄ±mlara tabi olan tek Ã¼rÃ¼n deÄŸil. Daha baÅŸka birÃ§ok konuyla ilgili yaptÄ±rÄ±mlar uygulanÄ±yordu biz de bunlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konusunda mÃ¼tabakata vardÄ±k. TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±zdan ÅŸunu anlamalarÄ±nÄ± rica ettik, malum trajik olaylardan sonra hayat durmadÄ± geliÅŸmeye devam etti. Ã–rneÄŸin domates Ã¼retimiyle ilgili bunu ifade edebiliriz. Bizim Ã¼reticilerimiz bÃ¼yÃ¼k miktarlarda kredi aldÄ±lar. Bir Ã¼retim sÃ¼reci sÃ¶z konusu burada dolayÄ±sÄ±yla bununla ilgili kÄ±sÄ±tlamalar devam edecek. Vizelerde de devam edecek. Bunun da bizim emniyet gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki koordinenin yoÄŸun olmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. ÅžÃ¶yle bir ÅŸey mÃ¼mkÃ¼n bazÄ± uzmanlarÄ±n hem gÃ¶revleri itibariyle hem de ticaret yapanlar iÃ§in vize rejimi liberalleÅŸebilir. Domatese gelince kendi pazarÄ±mÄ±zÄ± TÃ¼rk domatesine sonsuza kadar kapatmayacaÄŸÄ±z. Fakat bahsettiÄŸim yatÄ±rÄ±m sonuÃ§lanÄ±nca bu konu da libaralleÅŸecek."Â

ERDOÄžAN: DOMATES DIÅžINDA HER KONUDA MUTABIK KALINDI

Domates dÄ±ÅŸÄ±nda her konuda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan da ""Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n neticesinde domates konusundaki bazÄ± soru iÅŸaretlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸerlerinde mutabÄ±k kaldÄ±lar ve bÃ¶ylece normalleÅŸme sÃ¼recinin artÄ±k Ã¶tesine geÃ§iyoruz, yeni bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor, hayÄ±rlÄ± olsun." dedi.Â " diye konuÅŸtu.Â

PUTÄ°N'DEN VÄ°ZE SORUSUNAÂ CEVAP

Putin'in, "Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼nde vize kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldi mi?" sorusuna yanÄ±tÄ± ise ÅŸÃ¶yle oldu:

"Uygulanan kÄ±sÄ±tlamalar pilot trajedisinin ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz gÃ¶rÃ¼yoruz ki TÃ¼rkiye de Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyor. Bu olaydan sonra kÄ±sÄ±tlamalarÄ± uyguladÄ±k. Bizim Ã¼reticilerimiz kredi almÄ±ÅŸtÄ±r, bu masraflarÄ± karÅŸÄ±lamak suretiyle bankalara bunu Ã¶demek zorundadÄ±r. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± haklÄ± olarak sÃ¶yledi ki TÃ¼rk domatesleri daha ucuz. Biz de Rus tÃ¼keticileri daha ucuz domates alsÄ±nlar istiyoruz. Ancak Ã¼lkemizde tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesini de istiyoruz. Bu yatÄ±rÄ±m sÃ¼reci bittikten sonra olumlu adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z. DiÄŸer taraftan da mevsimsel sebeplerden dolayÄ± kendi iÃ§ ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla bazÄ± mevsimlerde TÃ¼rk ortaklarÄ±mÄ±z diÄŸer yabancÄ± Ã¼lkelerle aynÄ± rekabetÃ§i koÅŸullar artÄ±nda faaliyet gÃ¶sterecek. TerÃ¶r konusunda istihbarat iÅŸbirliÄŸimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz. BazÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± sÄ±k sÄ±k Rusya'ya geliyor. Biz bu konularda adÄ±m atmaya hazÄ±rÄ±z."

PUTÄ°N: TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ° Ã‡ATIÅžMASIZ BÃ–LGELERÄ°N DIÅžINDA

TÃ¶rer Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelenin "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lgeler"in dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Putin, "TerÃ¶r unsurlarÄ±na gelince bu Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin oluÅŸturulmasÄ±na raÄŸmen, El Nusra, DAEÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlere mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz. BM'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesi var ve bu listeye giren herkesle savaÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Ã‡atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lge fikri son derece hassas konularÄ±n TÃ¼rkiye ve Ä°ran'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi konusunda ortaya geldi. VarÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n denetlenmesi gerekiyor" diye konuÅŸtu.

Putin, Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin uÃ§uÅŸa kapalÄ± olacaÄŸÄ± bilgisini de verdi.