18:08, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yasaklandÄ±





Valilik kentte yapÄ±lacak Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gÃ¼n boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van ValiliÄŸi, kentte yapÄ±lacak gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin bir ay boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il sÄ±nÄ±rlarÄ±nda huzur ve gÃ¼venliÄŸin, kiÅŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, emniyetin, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Bu amaÃ§la 2935 SayÄ±lÄ± OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereÄŸince, 2911 SayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu kapsamÄ±nda yapÄ±lacak miting, kapalÄ± ve aÃ§Ä±k yer toplantÄ±larÄ± ile gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri, 4 MayÄ±s 2017 tarihinden geÃ§erli olmak Ã¼zere 30 gÃ¼n sÃ¼reyle valilik iznine baÄŸlanmÄ±ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinlikler ise aynÄ± hÃ¼kÃ¼mler doÄŸrultusunda 4 MayÄ±s 2017 tarihinden geÃ§erli olmak Ã¼zere 30 gÃ¼n sÃ¼reyle yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r." Â

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