18:23, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

25 MayÄ±s'taki NATO Zirvesi'nin gÃ¼ndemi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Â Avrupa Parlamentosu'nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â Avrupa BirliÄŸiÂ (AB)-NATO iÅŸ birliÄŸiÂ komitesinde taraflar arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemine vurgu yaparak, gÃ¼venlik ve savunma konularÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek zirvenin Ã¶nemine iÅŸaret eden Jens Stoltenberg, NATO'nun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± ilk kez aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, NATO'ya Ã¼ye olma sÃ¼recindeki KaradaÄŸ ile toplam 29 Ã¼lkenin liderinin, "transatlantik iliÅŸkiler ve kararlÄ±lÄ±k konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj vereceÄŸini" dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

ANA GÃœNDEM MADDELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°SÄ° TERÃ–RLE MÃœCADELE OLACAK

ToplantÄ±nÄ±n ana gÃ¼ndem maddelerinden birisinin terÃ¶rizm olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stoltenberg, dÃ¼nya genelinde terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n terÃ¶rizmin gerÃ§ek bir tehdit olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu ve bu saldÄ±rÄ±larÄ±n "Ã¶zgÃ¼r demokratik toplumlarÄ±" hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde hem sivil hem de askeri Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Genel Sekreter Stoltenberg, DEAÅž ile mÃ¼cadele iÃ§in uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemine deÄŸindi ve NATO'nun bu alanda daha fazla katkÄ± saÄŸlama potansiyeline sahip olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° HUSUSLAR TRANSATLANTÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER Ä°LE YÃœK PAYLAÅžIMI

Stoltenberg, toplantÄ±da ele alÄ±nacak diÄŸer Ã¶nemli hususlarÄ±n transatlantik iliÅŸkiler ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ± olduÄŸunu, NATO Ã¼yelerinin 2014 Galler Zirvesi'nde savunma harcamalarÄ±nÄ± arttÄ±rmaya yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n etkilerinin ilk kez savunma harcamalarÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmamasÄ± ve 2016 yÄ±lÄ±nda da yÃ¼zde 3,8 artmasÄ± ile gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

AB'nin savunma kapasitesini geliÅŸtirme konusunun olumlu deÄŸerlendirdiÄŸini belirten Jens Stoltenberg, AB savunma gÃ¼Ã§lerinin NATO ile rekabet iÃ§inde olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e, AB, Avrupa ve NATO iÃ§in yararlarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.