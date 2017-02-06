25 MayÄ±s'taki NATO Zirvesi'nin gÃ¼ndemi aÃ§Ä±klandÄ±

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Â Avrupa Parlamentosu'nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â Avrupa BirliÄŸiÂ (AB)-NATO iÅŸ birliÄŸiÂ komitesinde taraflar arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemine vurgu yaparak, gÃ¼venlik ve savunma konularÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek zirvenin Ã¶nemine iÅŸaret eden Jens Stoltenberg, NATO'nun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± ilk kez aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, NATO'ya Ã¼ye olma sÃ¼recindeki KaradaÄŸ ile toplam 29 Ã¼lkenin liderinin, "transatlantik iliÅŸkiler ve kararlÄ±lÄ±k konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj vereceÄŸini" dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
ToplantÄ±nÄ±n ana gÃ¼ndem maddelerinden birisinin terÃ¶rizm olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stoltenberg, dÃ¼nya genelinde terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n terÃ¶rizmin gerÃ§ek bir tehdit olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu ve bu saldÄ±rÄ±larÄ±n "Ã¶zgÃ¼r demokratik toplumlarÄ±" hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TerÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde hem sivil hem de askeri Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Genel Sekreter Stoltenberg, DEAÅž ile mÃ¼cadele iÃ§in uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemine deÄŸindi ve NATO'nun bu alanda daha fazla katkÄ± saÄŸlama potansiyeline sahip olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Stoltenberg, toplantÄ±da ele alÄ±nacak diÄŸer Ã¶nemli hususlarÄ±n transatlantik iliÅŸkiler ile yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ± olduÄŸunu, NATO Ã¼yelerinin 2014 Galler Zirvesi'nde savunma harcamalarÄ±nÄ± arttÄ±rmaya yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n etkilerinin ilk kez savunma harcamalarÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmamasÄ± ve 2016 yÄ±lÄ±nda da yÃ¼zde 3,8 artmasÄ± ile gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
AB'nin savunma kapasitesini geliÅŸtirme konusunun olumlu deÄŸerlendirdiÄŸini belirten Jens Stoltenberg, AB savunma gÃ¼Ã§lerinin NATO ile rekabet iÃ§inde olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e, AB, Avrupa ve NATO iÃ§in yararlarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Filistin ile Ä°srail'in beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorum" dedi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'yÄ± kuÅŸatan Yugoslav Halk Ordusu'na baÄŸlÄ± SÄ±rp askerler ile ÅŸehri savunan BoÅŸnak gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda 3 MayÄ±s 1992'de Dobrovoljacka sokaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±
ABD'nin 2003 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä± iÅŸgal etmesinden sonra yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±ndan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyon Hristiyan Ã¼lkeyi terk etti
Cezayir'de yarÄ±n yapÄ±lacak genel seÃ§imde 462 sandalye iÃ§in 35 siyasi partiden 12 bin aday yarÄ±ÅŸacak
AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu Ä°srail hapishanelerindeki Filistin direniÅŸ hareketleri liderleri, 17 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±
AB'nin Brexit mÃ¼zakerecisi Barnier, "BazÄ±larÄ±, Brexit'in hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi gibi bir yanlÄ±ÅŸ algÄ± oluÅŸturdu." dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ile transatlantik iliÅŸkiler ve yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Japon inÅŸaat ÅŸirketi ve metal Ã¼retim fabrikasÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da aÃ§Ä±ldÄ±
Moskova Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Kiril harflerini bÄ±rakma kararÄ±nÄ± hoÅŸ karÅŸÄ±lamadÄ±
Rabobank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bankanÄ±n Ã¶zellikle Ä±ssÄ±z sokak aralarÄ±nda ve Ã§evresinde apartmanlarÄ±n bulunduÄŸu ATM noktalarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ± bildirildi
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Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Haseke'nin Åžeddadi ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile aÅŸiretler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi