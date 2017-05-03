Erzincan'da 90 kaÃ§ak yakalandÄ±

'Bu millet peygamber aÅŸÄ±ÄŸÄ±, O mazlumlarÄ±n hamisiydi'

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hazreti Peygamber iÃ§in, "O mazlumlarÄ±n hamisiydi. Her alanda O'nu Ã¶rnek alacaÄŸÄ±z. O'nu Ã¶rnek almak ve hÃ¼rmet etmek bu milletin en Ã¶nemli ÅŸiarlarÄ±ndan birisidir" dedi