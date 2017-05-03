'Brexit acÄ±sÄ±z olmayacak'

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) KomisyonununÂ BrexitÂ mÃ¼zakerecisiÂ Michel Barnier, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recine iliÅŸkin bazÄ± kesimlerin yanlÄ±ÅŸ bir algÄ± oluÅŸturduÄŸunu, "Brexit'in, hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Barnier, AB Komisyonu binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Brexit mÃ¼zakere sÃ¼recine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
AB Komisyonu, geÃ§en cumartesi AB Konseyinin Brexit mÃ¼zakerelerinin siyasi ana hatlarÄ±nÄ± kabul etmesinin ardÄ±ndan AB Konseyine Ä°ngiltere ile Lizbon AntlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 50. maddesini mÃ¼zakereye baÅŸlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ä°ngiltere'nin AB'den "boÅŸanma sÃ¼reci"nin iki aÅŸamada gerÃ§ekleÅŸmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini belirten Barnier, ilk aÅŸamada taraflar arasÄ±nda Ä°ngiltere'de yaÅŸayan AB vatandaÅŸlarÄ± ile 27 Ã¼ye Ã¼lkede yaÅŸayan Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n haklarÄ±, mali anlaÅŸma ve dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Barnier, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n "10 aydÄ±r belirsizlik ortamÄ±na" yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "ArtÄ±k bu belirsizliÄŸi sonlandÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Åžimdi mÃ¼zakerelere baÅŸlamanÄ±n tam zamanÄ±. Zaman azalÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Michel Barnier, AB'nin amacÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'yi "cezalandÄ±rmak, Ä°ngiltere'ye fatura kesmek ya da Ã§Ä±kÄ±ÅŸ vergisi koymak" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°ngiltere'nin Ã¼yelik sÃ¼recinde AB ile ortak projelere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mali anlaÅŸmalarÄ±n, tÃ¼m taraflara fayda saÄŸlayan bu projelerin devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in "hesaplarÄ± kapatmayÄ±" Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
SÃ¼reÃ§ boyunca Ä°ngiltere'nin Ã§ok Ã§aba sarf etmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Barnier, AB'nin de "soÄŸukkanlÄ± ve Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ±" davranmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Barnier, "Brexit sÃ¼recinde bazÄ± kesimler, Brexit'in hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ bir algÄ± oluÅŸturdu. Bu gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yor." dedi.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Filistin ile Ä°srail'in beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorum" dedi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'yÄ± kuÅŸatan Yugoslav Halk Ordusu'na baÄŸlÄ± SÄ±rp askerler ile ÅŸehri savunan BoÅŸnak gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda 3 MayÄ±s 1992'de Dobrovoljacka sokaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±
ABD'nin 2003 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä± iÅŸgal etmesinden sonra yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±ndan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyon Hristiyan Ã¼lkeyi terk etti
Cezayir'de yarÄ±n yapÄ±lacak genel seÃ§imde 462 sandalye iÃ§in 35 siyasi partiden 12 bin aday yarÄ±ÅŸacak
AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu Ä°srail hapishanelerindeki Filistin direniÅŸ hareketleri liderleri, 17 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±
AB'nin Brexit mÃ¼zakerecisi Barnier, "BazÄ±larÄ±, Brexit'in hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi gibi bir yanlÄ±ÅŸ algÄ± oluÅŸturdu." dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ile transatlantik iliÅŸkiler ve yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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