18:54, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

'Brexit acÄ±sÄ±z olmayacak'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) KomisyonununÂ BrexitÂ mÃ¼zakerecisiÂ Michel Barnier, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recine iliÅŸkin bazÄ± kesimlerin yanlÄ±ÅŸ bir algÄ± oluÅŸturduÄŸunu, "Brexit'in, hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Barnier, AB Komisyonu binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Brexit mÃ¼zakere sÃ¼recine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu, geÃ§en cumartesi AB Konseyinin Brexit mÃ¼zakerelerinin siyasi ana hatlarÄ±nÄ± kabul etmesinin ardÄ±ndan AB Konseyine Ä°ngiltere ile Lizbon AntlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 50. maddesini mÃ¼zakereye baÅŸlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°ngiltere'nin AB'den "boÅŸanma sÃ¼reci"nin iki aÅŸamada gerÃ§ekleÅŸmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini belirten Barnier, ilk aÅŸamada taraflar arasÄ±nda Ä°ngiltere'de yaÅŸayan AB vatandaÅŸlarÄ± ile 27 Ã¼ye Ã¼lkede yaÅŸayan Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n haklarÄ±, mali anlaÅŸma ve dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AB'NÄ°N AYRILMA KARARI "10 AYDIR BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K" ORTAMINA YOL AÃ‡TI

Barnier, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n "10 aydÄ±r belirsizlik ortamÄ±na" yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "ArtÄ±k bu belirsizliÄŸi sonlandÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Åžimdi mÃ¼zakerelere baÅŸlamanÄ±n tam zamanÄ±. Zaman azalÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Michel Barnier, AB'nin amacÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'yi "cezalandÄ±rmak, Ä°ngiltere'ye fatura kesmek ya da Ã§Ä±kÄ±ÅŸ vergisi koymak" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°ngiltere'nin Ã¼yelik sÃ¼recinde AB ile ortak projelere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mali anlaÅŸmalarÄ±n, tÃ¼m taraflara fayda saÄŸlayan bu projelerin devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in "hesaplarÄ± kapatmayÄ±" Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

SÃ¼reÃ§ boyunca Ä°ngiltere'nin Ã§ok Ã§aba sarf etmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Barnier, AB'nin de "soÄŸukkanlÄ± ve Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ±" davranmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Barnier, "Brexit sÃ¼recinde bazÄ± kesimler, Brexit'in hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ bir algÄ± oluÅŸturdu. Bu gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yor." dedi.Â