Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli liderlerden aÃ§lÄ±k grevine destek

Gazze'dekiÂ Filistinli Esirler Komitesi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Hamas, Ä°slami Cihad, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC) ve Demokratik Cephe'den 50 Filistinli liderin, Ã§oÄŸunluÄŸunu Fetih hareketi mensubu tutuklularÄ±n oluÅŸturduÄŸuÂ aÃ§lÄ±k grevindekiÂ Filistinlilere destek vermek amacÄ±yla aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" duyurdu.Â
AÃ§lÄ±k grevine giren Filistinli liderler arasÄ±nda FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat, HamaslÄ± Tutuklu Komutanlar Heyeti BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abbas es-Seyyid ve Ä°slami Cihad mensubu Tutuklu Komutanlar Heyeti BaÅŸkanÄ± Zeyd Besisi'nin de bulunduÄŸu belirtildi.
Filistinli esirlerden sorumlu eski Bakan Vasfi Kabha, "Tutuklu liderlerin aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± ilan etmesi iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ Ä°srail'e, aÃ§lÄ±k grevinin tÃ¼m Filistinli gruplarÄ±n ortak kararÄ± olduÄŸu mesajÄ± veriyor. Ä°srail'in tutuklularÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini gÃ¶steriyor." dedi.
AÃ§lÄ±k grevine katÄ±lÄ±mÄ±n devrimin gerekliliÄŸin yanÄ± sÄ±ra dini, ahlaki ve ulusal bir gÃ¶rev olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kabha, "AÃ§lÄ±k grevine girmekte tereddÃ¼t eden Filistinli tutuklularÄ±n tereddÃ¼tlerini gideren bu karar, Filistin ulusal birliÄŸine doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ fiili bir adÄ±mdÄ±r." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Filistin Esir Ä°ÅŸleri Heyeti BaÅŸkanÄ± Ä°sa Karaka da "Esirlerin aÃ§lÄ±k grevleri Filistin iÃ§ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sona erdirecek ulusal birliÄŸe doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶nemli bir adÄ±m. Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli direniÅŸ hareketleri liderlerinin de aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamasÄ± bunun Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi." dedi.
Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Filistin ile Ä°srail'in beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorum" dedi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'yÄ± kuÅŸatan Yugoslav Halk Ordusu'na baÄŸlÄ± SÄ±rp askerler ile ÅŸehri savunan BoÅŸnak gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda 3 MayÄ±s 1992'de Dobrovoljacka sokaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±
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AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu Ä°srail hapishanelerindeki Filistin direniÅŸ hareketleri liderleri, 17 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±
AB'nin Brexit mÃ¼zakerecisi Barnier, "BazÄ±larÄ±, Brexit'in hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi gibi bir yanlÄ±ÅŸ algÄ± oluÅŸturdu." dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ile transatlantik iliÅŸkiler ve yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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