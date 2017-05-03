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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:21, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
19:00, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli liderlerden aÃ§lÄ±k grevine destek
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli liderlerden aÃ§lÄ±k grevine destek

AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu Ä°srail hapishanelerindeki Filistin direniÅŸ hareketleri liderleri, 17 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'dekiÂ Filistinli Esirler Komitesi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Hamas, Ä°slami Cihad, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC) ve Demokratik Cephe'den 50 Filistinli liderin, Ã§oÄŸunluÄŸunu Fetih hareketi mensubu tutuklularÄ±n oluÅŸturduÄŸuÂ aÃ§lÄ±k grevindekiÂ Filistinlilere destek vermek amacÄ±yla aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" duyurdu.Â 

AÃ§lÄ±k grevine giren Filistinli liderler arasÄ±nda FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat, HamaslÄ± Tutuklu Komutanlar Heyeti BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abbas es-Seyyid ve Ä°slami Cihad mensubu Tutuklu Komutanlar Heyeti BaÅŸkanÄ± Zeyd Besisi'nin de bulunduÄŸu belirtildi.

Filistinli esirlerden sorumlu eski Bakan Vasfi Kabha, "Tutuklu liderlerin aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± ilan etmesi iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ Ä°srail'e, aÃ§lÄ±k grevinin tÃ¼m Filistinli gruplarÄ±n ortak kararÄ± olduÄŸu mesajÄ± veriyor. Ä°srail'in tutuklularÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini gÃ¶steriyor." dedi.

AÃ§lÄ±k grevine katÄ±lÄ±mÄ±n devrimin gerekliliÄŸin yanÄ± sÄ±ra dini, ahlaki ve ulusal bir gÃ¶rev olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kabha, "AÃ§lÄ±k grevine girmekte tereddÃ¼t eden Filistinli tutuklularÄ±n tereddÃ¼tlerini gideren bu karar, Filistin ulusal birliÄŸine doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ fiili bir adÄ±mdÄ±r." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Filistin Esir Ä°ÅŸleri Heyeti BaÅŸkanÄ± Ä°sa Karaka da "Esirlerin aÃ§lÄ±k grevleri Filistin iÃ§ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sona erdirecek ulusal birliÄŸe doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶nemli bir adÄ±m. Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli direniÅŸ hareketleri liderlerinin de aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamasÄ± bunun Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.



Ä°lgili Konular Gazze filistin Ä°srail
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