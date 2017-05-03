19:13, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

'TÃ¼rkiye ve Rusya kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Arkadiy DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ki tarafta da Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Bunun en kÄ±sa zamanda hayata geÃ§irileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in SoÃ§i'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan DvorkoviÃ§, zirvede alÄ±nan kararlara iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.

DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'den domates ihracatÄ± ve genel vize uygulamasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Belirttiklerim dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ä°ki tarafta da Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Bunun en kÄ±sa zamanda gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

Hizmet pasaportu hamilleri ve uÃ§uÅŸ personeli iÃ§in de vizelerin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan DvorkoviÃ§, "TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ± ise TÃ¼rkiye'den gelen listenin tarafÄ±mÄ±zdan onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, vize almaya baÅŸlayacak. Rusya ile iÅŸ yapan TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± tanÄ±yoruz. Bunun uzun sÃ¼re alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.