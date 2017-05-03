'Bu millet peygamber aÅŸÄ±ÄŸÄ±, O mazlumlarÄ±n hamisiydi'

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Esenler Belediyesinin "Alemlere Rahmet Nebi'nin Yolunda Bir GenÃ§lik" ana temasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmalarda dereceye giren Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dÃ¼l takdim tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Esenler Stadyumu'ndaki tÃ¶rende vatandaÅŸlara ve Ã¶ÄŸrencilere hitap eden KurtulmuÅŸ, bu milletin Peygamber aÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
KurtulmuÅŸ, "Biz senin gÃ¶rmeden sevdik" yazÄ±lÄ± pankarta dikkati Ã§ekerek, Hazreti Peygamber'in de bir hadisinde "Ben, beni gÃ¶rmeden seven ahir zaman Ã¼mmetlerini Ã¶zlÃ¼yorum." dediÄŸini anÄ±msattÄ±.
Bu milletin Peygamber'e dair her ÅŸeye bÃ¼yÃ¼k kÄ±ymet verdiÄŸini belirten KurtulmuÅŸ, hilye-i ÅŸeriflere atfedilen Ã¶neme vurgu yaptÄ±.
KurtulmuÅŸ, Hazreti Peygamber'in hayat rehberi olduÄŸunu dile getirerek, "Biz O'nu gÃ¶rmeden sevdik. Allah, bizi yoktan var etti, kainatÄ± yoktan var etti. Bu kainatÄ±, doÄŸru okumak, doÄŸru bir ÅŸekilde idare etmek ve yaÅŸamak iÃ§in bize hayat kitabÄ± olan Kur'an-Ä± AzimÃ¼ÅŸÅŸan'Ä± indirdi. Bize insanlarla Kur'an-Ä± Kerim arasÄ±nda, kainat arasÄ±nda nasÄ±l muamele edeceÄŸimizi Ã¶ÄŸretmek Ã¼zere bir yol gÃ¶sterici, rehber, Ã¶nder ve Ã¶ncÃ¼ gÃ¶nderdi. O Ã¶ncÃ¼, Hazreti Peygamber'di. Biz Peygamberimizi kainat kitabÄ±nÄ± insanlara en gÃ¼zel anlatan kiÅŸi olduÄŸu iÃ§in sevdik. Biz Hazreti Peygamber'i yolumuzu aydÄ±nlatan bir kurtuluÅŸ vesilesi olduÄŸu iÃ§in sevdik." diye konuÅŸtu.
Hazreti Peygamber'i hayat rehberi ve Ã¶nder olarak kabul ettiklerini vurgulayan KurtulmuÅŸ, Hazreti Peygamber'i hayat Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ haline getirmenin vazifeleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Numan KurtulmuÅŸ, insanoÄŸlunun doÄŸumundan Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar hep birilerini Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n her dÃ¶neminde Hazreti Peygamber'i Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Hazreti Peygamber'in hayatÄ±n her alanÄ±nÄ± dolduran bir Ã¶nder olduÄŸunu dile getiren KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"O, savaÅŸ meydanlarÄ±nda korkusuz bir kahraman, camide mÃ¼tevazi bir ÅŸekilde cemaatine Ã¶nderlik eden bir imam, Ã§arÅŸÄ±da pazarda ahlak abidesi olan bir tÃ¼ccar, evinde eÅŸlerine karÅŸÄ± timsalsiz bir iyilik Ã¶rneÄŸi, torunlarÄ±na ve Ã§ocuklarÄ±na karÅŸÄ± baba ve dede olan sevimli bir bÃ¼yÃ¼k, yolda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir kimsesize el uzatan maÄŸdurlarÄ±n hamisiydi. O mazlumlarÄ±n hamisiydi. Her alanda O'nu Ã¶rnek alacaÄŸÄ±z. O'nu Ã¶rnek almak ve hÃ¼rmet etmek bu milletin en Ã¶nemli ÅŸiarlarÄ±ndan birisidir."
KurtulmuÅŸ, millete bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bugÃ¼nÃ¼n kÃ¼Ã§Ã¼klerinin yarÄ±nÄ±n yÃ¶neticisi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
GenÃ§lerin, yÃ¶netici olduklarÄ±nda ellerinde bir fener ve rehber olmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren KurtulmuÅŸ, "Bir geminin kaptanÄ±nÄ±n elinde nasÄ±l haritalarÄ±, radarlarÄ± varsa, bizim hayatÄ±mÄ±za radar gibi yÃ¶n veren, ÅŸaÅŸÄ±rtmayan ve yanÄ±ltmayan da Peygamber'in Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼dÃ¼r." dedi.
KurtulmuÅŸ, Peygamber'i daha iyi anlamaya ve anlatmaya gayret edeceklerini belirterek, bu amaÃ§la dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¶nemini vurguladÄ±.
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hazreti Peygamber iÃ§in, "O mazlumlarÄ±n hamisiydi. Her alanda O'nu Ã¶rnek alacaÄŸÄ±z. O'nu Ã¶rnek almak ve hÃ¼rmet etmek bu milletin en Ã¶nemli ÅŸiarlarÄ±ndan birisidir" dedi
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