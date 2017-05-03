Cezayir yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

Cezayir'de yarÄ±nÂ genel seÃ§imÂ dÃ¼zenlenecek.
SeÃ§imde 462 sandalye iÃ§in 35 siyasi partiden yaklaÅŸÄ±k 4 bini kadÄ±n 12 bin aday yarÄ±ÅŸacak.
SeÃ§imlere katÄ±lan partilerin sayÄ±sÄ± gÃ¶z Ã¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda partilerden herhangi birinin parlamentoda Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlamasÄ±nÄ±n pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, yarÄ±ÅŸÄ±n, 4'Ã¼ Cezayir CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulaziz Buteflika yanlÄ±sÄ± olmak Ã¼zere 11 parti arasÄ±nda geÃ§mesi bekleniyor.
AyrÄ±ca yeni seÃ§im kanunu uyarÄ±nca 2012'de kurulan yeni partilerden birinin de "sÃ¼rpriz" yaparak, siyasi haritada etkin rol oynayabilecek sandalye sayÄ±sÄ±na ulaÅŸabileceÄŸi kaydediliyor.
SeÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Buteflika yanlÄ±sÄ± 4 Ã¶nemli parti yer alÄ±yor. Buteflika'nÄ±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi (FLN) Cezayir'in en eski partilerinden biri olarak 1954 yÄ±lÄ±nda kuruldu. KuruluÅŸundan 1962'ye kadar Fransa sÃ¶mÃ¼rgesine karÅŸÄ± silahlÄ± direniÅŸ gÃ¶steren FLN Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±yla birlikte siyasi partiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. FLN'nin genel sekreterliÄŸi gÃ¶revini ise eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Cemal Veled Abbas yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
FLN'den sonra meclisteki ikinci bÃ¼yÃ¼k partiyi Ulusal Demokratik Birlik (RDN) oluÅŸturuyor. RDN'nin liderliÄŸini ise 1995-2012 yÄ±llarÄ±nda Ã¼lkede baÅŸbakanlÄ±k yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Divan BaÅŸkanÄ± Ahmed Uveyhi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
Liberal yÃ¶nelimi bulunan laik bir parti olan Cezayir Halk Hareketi (MPA) ise Ä°slami akÄ±mlara yÃ¶nelik sert tutumuyla tanÄ±nÄ±yor. Partinin liderliÄŸini eski Ticaret BakanÄ± Ammara bin Yunus Ã¼stleniyor.
Buteflika yanlÄ±sÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ parti olan Cezayirâ€™in Umudu Ä°Ã§in Birlik (TAJ), Ä°slami eÄŸilimli BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketinden ayrÄ±larak eski BayÄ±ndÄ±rlÄ±k BakanÄ± Ã–mer Gul baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2012'de kuruldu.
SeÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Buteflika karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen 7 Ã¶nemli parti yer alÄ±yor. Ãœlkede en bÃ¼yÃ¼k Ä°slami eÄŸilimli parti olan Abdurrezzak Mukri liderliÄŸindeki BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi ile Abdulmecid MunasÄ±ra Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 2012'de kurulan DeÄŸiÅŸim Cephesi seÃ§imlere ortak listeyle katÄ±lÄ±yor.
Muhammed Zuveybi Ã¶nderliÄŸindeki Nahda Hareketi, Mustafa Bilmehdi liderliÄŸindeki Ulusal Bina Hareketi ve Abdullah Caballah Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Adalet ve KalkÄ±nma Cephesi de "Adalet, KalkÄ±nma ve Bina iÃ§in Ä°ttifak" adÄ± altÄ±nda altÄ±nda birleÅŸerek, seÃ§imlere ortak listeyle giriyor.
HÃ¼seyin Ayet Ahmed Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 1963'te kurulan ve ÅŸu anda mecliste 26 sandalyesi bulunan Sosyalist GÃ¼Ã§ler Cephesi (FFS) ise Ã¼lkedeki en eski partiler arasÄ±nda yer alÄ±yor. SeÃ§imlerin, Cezayir'de Fransa sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸine karÅŸÄ± direniÅŸin Ã¶nde gelen isimlerinden partinin lideri Ahmed'in 2015'te hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan ilk seÃ§im olmasÄ± nedeniyle parti iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±nav niteliÄŸinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Said Sadi tarafÄ±ndan 1989'da kurulan ve laikliÄŸi savunan KÃ¼ltÃ¼r ve Demokrasi Ä°Ã§in Birlik partisine kurucu lideri Sadi'nin ardÄ±ndan Muhsin Bilabbas liderlik yapÄ±yor.
LiderliÄŸini Luveyze Hanun'un yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ä°ÅŸÃ§i Partisi mecliste 24 sandalyeye sahip. Parti, Ã¼lkedeki beÅŸinci siyasi gÃ¼Ã§ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.
Muhafazakar bir parti olan ve eski cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±ndan Musa Tevati liderliÄŸindeki Cezayir Ulusal Cephesinin ise mecliste 9 sandalyesi bulunuyor.
Gelecek Cephesi de Abdulaziz BilÄ±yd'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2012'de kuruldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Filistin ile Ä°srail'in beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorum" dedi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'yÄ± kuÅŸatan Yugoslav Halk Ordusu'na baÄŸlÄ± SÄ±rp askerler ile ÅŸehri savunan BoÅŸnak gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda 3 MayÄ±s 1992'de Dobrovoljacka sokaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±
ABD'nin 2003 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä± iÅŸgal etmesinden sonra yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±ndan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyon Hristiyan Ã¼lkeyi terk etti
Cezayir'de yarÄ±n yapÄ±lacak genel seÃ§imde 462 sandalye iÃ§in 35 siyasi partiden 12 bin aday yarÄ±ÅŸacak
AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu Ä°srail hapishanelerindeki Filistin direniÅŸ hareketleri liderleri, 17 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±
AB'nin Brexit mÃ¼zakerecisi Barnier, "BazÄ±larÄ±, Brexit'in hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi gibi bir yanlÄ±ÅŸ algÄ± oluÅŸturdu." dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ile transatlantik iliÅŸkiler ve yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Japon inÅŸaat ÅŸirketi ve metal Ã¼retim fabrikasÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da aÃ§Ä±ldÄ±
Moskova Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Kiril harflerini bÄ±rakma kararÄ±nÄ± hoÅŸ karÅŸÄ±lamadÄ±
Rabobank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bankanÄ±n Ã¶zellikle Ä±ssÄ±z sokak aralarÄ±nda ve Ã§evresinde apartmanlarÄ±n bulunduÄŸu ATM noktalarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ± bildirildi
Le Pen'in kampanya ekibi, iki medya kuruluÅŸuna "casusluk" yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle akreditasyon vermedi
Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Adnan ed-Duleymi Erbil'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃ¼listan eyaletindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama sonucu 40'tan fazla iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±
Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Haseke'nin Åžeddadi ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile aÅŸiretler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunan Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§ darbeci asker iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yeni iade talebini reddetti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi