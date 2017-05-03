19:20, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Cezayir yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cezayir'de yarÄ±nÂ genel seÃ§imÂ dÃ¼zenlenecek.

SeÃ§imde 462 sandalye iÃ§in 35 siyasi partiden yaklaÅŸÄ±k 4 bini kadÄ±n 12 bin aday yarÄ±ÅŸacak.

SeÃ§imlere katÄ±lan partilerin sayÄ±sÄ± gÃ¶z Ã¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda partilerden herhangi birinin parlamentoda Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlamasÄ±nÄ±n pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, yarÄ±ÅŸÄ±n, 4'Ã¼ Cezayir CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulaziz Buteflika yanlÄ±sÄ± olmak Ã¼zere 11 parti arasÄ±nda geÃ§mesi bekleniyor.

AyrÄ±ca yeni seÃ§im kanunu uyarÄ±nca 2012'de kurulan yeni partilerden birinin de "sÃ¼rpriz" yaparak, siyasi haritada etkin rol oynayabilecek sandalye sayÄ±sÄ±na ulaÅŸabileceÄŸi kaydediliyor.

BUTEFLÄ°KA YANLISI PARTÄ°LER

SeÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Buteflika yanlÄ±sÄ± 4 Ã¶nemli parti yer alÄ±yor. Buteflika'nÄ±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi (FLN) Cezayir'in en eski partilerinden biri olarak 1954 yÄ±lÄ±nda kuruldu. KuruluÅŸundan 1962'ye kadar Fransa sÃ¶mÃ¼rgesine karÅŸÄ± silahlÄ± direniÅŸ gÃ¶steren FLN Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±yla birlikte siyasi partiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. FLN'nin genel sekreterliÄŸi gÃ¶revini ise eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Cemal Veled Abbas yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

FLN'den sonra meclisteki ikinci bÃ¼yÃ¼k partiyi Ulusal Demokratik Birlik (RDN) oluÅŸturuyor. RDN'nin liderliÄŸini ise 1995-2012 yÄ±llarÄ±nda Ã¼lkede baÅŸbakanlÄ±k yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Divan BaÅŸkanÄ± Ahmed Uveyhi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Liberal yÃ¶nelimi bulunan laik bir parti olan Cezayir Halk Hareketi (MPA) ise Ä°slami akÄ±mlara yÃ¶nelik sert tutumuyla tanÄ±nÄ±yor. Partinin liderliÄŸini eski Ticaret BakanÄ± Ammara bin Yunus Ã¼stleniyor.

Buteflika yanlÄ±sÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ parti olan Cezayirâ€™in Umudu Ä°Ã§in Birlik (TAJ), Ä°slami eÄŸilimli BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketinden ayrÄ±larak eski BayÄ±ndÄ±rlÄ±k BakanÄ± Ã–mer Gul baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2012'de kuruldu.

BAÅžLICA MUHALÄ°F PARTÄ°LER

SeÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Buteflika karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen 7 Ã¶nemli parti yer alÄ±yor. Ãœlkede en bÃ¼yÃ¼k Ä°slami eÄŸilimli parti olan Abdurrezzak Mukri liderliÄŸindeki BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi ile Abdulmecid MunasÄ±ra Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 2012'de kurulan DeÄŸiÅŸim Cephesi seÃ§imlere ortak listeyle katÄ±lÄ±yor.

Muhammed Zuveybi Ã¶nderliÄŸindeki Nahda Hareketi, Mustafa Bilmehdi liderliÄŸindeki Ulusal Bina Hareketi ve Abdullah Caballah Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Adalet ve KalkÄ±nma Cephesi de "Adalet, KalkÄ±nma ve Bina iÃ§in Ä°ttifak" adÄ± altÄ±nda altÄ±nda birleÅŸerek, seÃ§imlere ortak listeyle giriyor.

HÃ¼seyin Ayet Ahmed Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 1963'te kurulan ve ÅŸu anda mecliste 26 sandalyesi bulunan Sosyalist GÃ¼Ã§ler Cephesi (FFS) ise Ã¼lkedeki en eski partiler arasÄ±nda yer alÄ±yor. SeÃ§imlerin, Cezayir'de Fransa sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸine karÅŸÄ± direniÅŸin Ã¶nde gelen isimlerinden partinin lideri Ahmed'in 2015'te hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan ilk seÃ§im olmasÄ± nedeniyle parti iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±nav niteliÄŸinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Said Sadi tarafÄ±ndan 1989'da kurulan ve laikliÄŸi savunan KÃ¼ltÃ¼r ve Demokrasi Ä°Ã§in Birlik partisine kurucu lideri Sadi'nin ardÄ±ndan Muhsin Bilabbas liderlik yapÄ±yor.

LiderliÄŸini Luveyze Hanun'un yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ä°ÅŸÃ§i Partisi mecliste 24 sandalyeye sahip. Parti, Ã¼lkedeki beÅŸinci siyasi gÃ¼Ã§ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

Muhafazakar bir parti olan ve eski cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±ndan Musa Tevati liderliÄŸindeki Cezayir Ulusal Cephesinin ise mecliste 9 sandalyesi bulunuyor.

Gelecek Cephesi de Abdulaziz BilÄ±yd'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2012'de kuruldu.