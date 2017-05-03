19:34, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Trafikte Ä°BB Navi uygulamasÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°BB UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kent trafiÄŸini etkin yÃ¶netmek amacÄ±yla geliÅŸtirdiÄŸi uygulamalarÄ±na bir yenisini daha ekledi.

"Ä°BB Navi" navigasyon uygulamasÄ±, Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde, anlÄ±k trafik yoÄŸunluk bilgileriyle vatandaÅŸlarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede hedefe ulaÅŸtÄ±racak. Uygulama, cep telefonlarÄ±na Android iÅŸletim sistemi iÃ§in Google Playâ€™den, iOS iÅŸletim sistemi iÃ§in App Store'dan uygulama indirebiliyor.

YOLDAKÄ° YENÄ° AKILLI REHBER

"Ä°BB Navi" vatandaÅŸlarÄ± hedefine en kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla alternatif rotalarÄ±, mesafe ve tahmini varÄ±ÅŸ sÃ¼releri ile hizmet edecek. Sistem hem gÃ¶rsel hem de sesli olarak varÄ±ÅŸ noktasÄ±na kadar yÃ¶nlendiriyor. Uygulama, rotanÄ±zdan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda veya belirlediÄŸiniz rota Ã¼zerinde trafik kazasÄ± ya da trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± etkileyen herhangi bir olumsuzluk olduÄŸunda otomatik olarak yeni rota oluÅŸturup, sizi en kÄ±sa sÃ¼rede hedefe ulaÅŸtÄ±rÄ±yor. "Ä°BB Navi"nin en Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden biri de internet baÄŸlantÄ±nÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± durumda alternatif rotalar belirliyor.

"Ä°BB Navi" Ä°stanbul'daki tÃ¼m toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±yla entegre olup, hedefe ulaÅŸma iÃ§in Ã§evreci, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ulaÅŸÄ±m seÃ§enekleri sunuyor. Rota Ã¼zerindeki Ä°BB trafik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini canlÄ± olarak izlenebilecek. AyrÄ±ca uygulama, Ä°stanbul'daki otoparklarÄ± anlÄ±k doluluk bilgileri ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilir ve otoparklara rota oluÅŸturabiliyor. "Ä°BB Navi" en yakÄ±n nÃ¶betÃ§i eczaneye rota Ã§izerek ulaÅŸÄ±m saÄŸlÄ±yor.