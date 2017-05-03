19:46, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Irak'taki Hristiyanlar Ã¼lkeyi terk ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±nda ABD tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesinden sonra meydana gelen terÃ¶r ve Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyonÂ Hristiyan'Ä±n Ã¼lkeyi terk ettiÄŸi belirtildi.

Irak Parlamentosu'ndakiÂ Hristiyan Milletvekili Josef Sleve, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2003 yÄ±lÄ±nda ABD iÅŸgalinden Ã¶nce Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k iki milyon Hristiyan'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak daha sonra meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸma ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± birÃ§oÄŸunun daha gÃ¼venli Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Åžu anda Ã¼lkede yaÅŸayan HristiyanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 500 bin ila 850 bin arasÄ±ndadÄ±r." diyen Sleve, "Yani son 14 yÄ±l iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyon Hristiyan Ã¼lkeyi terk edip baÅŸka Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etti." dedi.

MUSUL'DAN KAÃ‡IÅž

DEAÅž'Ä±n 10 Haziran 2014 tarihinde Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok bÃ¶lgeyi ele geÃ§irmesinden sonra SÃ¼nniler kadar kendilerinin de etkilendiÄŸini dile getiren Sleve, son iki yÄ±l iÃ§erisinde HristiyanlarÄ±n Ã¼lkeyi terk etmesinin hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sleve, "Musul'un DEAÅž'Ä±n eline geÃ§mesiyle birlikte Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k 300 bin Hristiyan Ã¼lkeyi terk etti." bilgisini paylaÅŸtÄ±.