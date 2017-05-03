Irak'taki Hristiyanlar Ã¼lkeyi terk ediyor

Irak'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±nda ABD tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesinden sonra meydana gelen terÃ¶r ve Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyonÂ Hristiyan'Ä±n Ã¼lkeyi terk ettiÄŸi belirtildi.
Irak Parlamentosu'ndakiÂ Hristiyan Milletvekili Josef Sleve, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2003 yÄ±lÄ±nda ABD iÅŸgalinden Ã¶nce Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k iki milyon Hristiyan'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak daha sonra meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸma ve terÃ¶r olaylarÄ±ndan dolayÄ± birÃ§oÄŸunun daha gÃ¼venli Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
"Åžu anda Ã¼lkede yaÅŸayan HristiyanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 500 bin ila 850 bin arasÄ±ndadÄ±r." diyen Sleve, "Yani son 14 yÄ±l iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyon Hristiyan Ã¼lkeyi terk edip baÅŸka Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etti." dedi.
DEAÅž'Ä±n 10 Haziran 2014 tarihinde Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok bÃ¶lgeyi ele geÃ§irmesinden sonra SÃ¼nniler kadar kendilerinin de etkilendiÄŸini dile getiren Sleve, son iki yÄ±l iÃ§erisinde HristiyanlarÄ±n Ã¼lkeyi terk etmesinin hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Sleve, "Musul'un DEAÅž'Ä±n eline geÃ§mesiyle birlikte Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k 300 bin Hristiyan Ã¼lkeyi terk etti." bilgisini paylaÅŸtÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Filistin ile Ä°srail'in beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorum" dedi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'yÄ± kuÅŸatan Yugoslav Halk Ordusu'na baÄŸlÄ± SÄ±rp askerler ile ÅŸehri savunan BoÅŸnak gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda 3 MayÄ±s 1992'de Dobrovoljacka sokaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±
ABD'nin 2003 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä± iÅŸgal etmesinden sonra yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±ndan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyon Hristiyan Ã¼lkeyi terk etti
Cezayir'de yarÄ±n yapÄ±lacak genel seÃ§imde 462 sandalye iÃ§in 35 siyasi partiden 12 bin aday yarÄ±ÅŸacak
AralarÄ±nda Hamas ve Ä°slami Cihad'Ä±n da bulunduÄŸu Ä°srail hapishanelerindeki Filistin direniÅŸ hareketleri liderleri, 17 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±
AB'nin Brexit mÃ¼zakerecisi Barnier, "BazÄ±larÄ±, Brexit'in hayatÄ±mÄ±zda hiÃ§ mali etkisi olmayacaÄŸÄ± ya da mÃ¼zakerelerin hÄ±zlÄ± ve acÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi gibi bir yanlÄ±ÅŸ algÄ± oluÅŸturdu." dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ile transatlantik iliÅŸkiler ve yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Japon inÅŸaat ÅŸirketi ve metal Ã¼retim fabrikasÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da aÃ§Ä±ldÄ±
Moskova Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Kiril harflerini bÄ±rakma kararÄ±nÄ± hoÅŸ karÅŸÄ±lamadÄ±
Rabobank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bankanÄ±n Ã¶zellikle Ä±ssÄ±z sokak aralarÄ±nda ve Ã§evresinde apartmanlarÄ±n bulunduÄŸu ATM noktalarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ± bildirildi
Le Pen'in kampanya ekibi, iki medya kuruluÅŸuna "casusluk" yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle akreditasyon vermedi
Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Adnan ed-Duleymi Erbil'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃ¼listan eyaletindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama sonucu 40'tan fazla iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±
Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Haseke'nin Åžeddadi ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile aÅŸiretler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunan Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§ darbeci asker iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yeni iade talebini reddetti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi