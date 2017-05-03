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PKK gÃ¼nden gÃ¼ne eriyor
PKK gÃ¼nden gÃ¼ne eriyor

PKK'ya 2016'nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda 415 terÃ¶rist katÄ±lÄ±rken, bu sayÄ± 2017'nin aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 90 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 41'de kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK'ya 2016'nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda 415 terÃ¶rist katÄ±lÄ±rken, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 4 ayÄ±nda bu sayÄ± 41 oldu. AynÄ± dÃ¶nemde 229 terÃ¶rist devletin adaletine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan, PKK'ya katÄ±lan ve teslim olan terÃ¶rist sayÄ±larÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda 415 kiÅŸi Ã¶rgÃ¼te katÄ±lÄ±rken, bu sayÄ± 2017'nin aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 90 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 41'de kaldÄ±.

2016 yÄ±lÄ± ocak ayÄ±nda 152, ÅŸubatta 124, martta 80, nisanda 59, 2017 ocakta 11, ÅŸubatta 12, martta 10 ve nisanda 8 kiÅŸi Ã¶rgÃ¼te katÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan bu yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda 229 kiÅŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.



Ä°lgili Konular pkk PKK operasyonu
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