19:55, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Saraybosna'daki Dobrovoljacka Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 25. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna'daki savaÅŸta, baÅŸkentÂ Saraybosna'yÄ± kuÅŸatanÂ Yugoslav Halk Ordusu'na (JNA) baÄŸlÄ±Â SÄ±rp askerler ile ÅŸehri savunan BoÅŸnak gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda 3 MayÄ±s 1992'de Dobrovoljacka sokaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenler tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.

SavaÅŸta Saraybosna'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± dahil, Ã¶nemli kamu binalarÄ±nÄ± ele geÃ§irmeyi amaÃ§layan SÄ±rp gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± ÅŸehri savunan eski askerler, bugÃ¼nkÃ¼ adÄ± Hamdija Kresevljakovic olan sokaktaki anÄ±ta Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti.

Saraybosna Kantonu Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Muharem Fiso, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2-3 MayÄ±s 1992'de yaÅŸananlarÄ±n, Bosna Hersek'in hayatta kalmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirterek, bu yaÅŸananlarÄ± ve verdikleri kayÄ±plarÄ± anmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi.

"Ãœlkenin en iyi evlatlarÄ±nÄ±n" yad edilmeyi hak ettiÄŸini vurgulayan Fiso, Dobrovoljacka'da yaÅŸananlarÄ±n Saraybosna ve Bosna Hersek iÃ§in "Ã¶lÃ¼m-kalÄ±m meselesi" olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

YeÅŸil Bereliler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Vahid AlicÂ de 3 MayÄ±s 1992'de yaÅŸananlarÄ±n bir gÃ¼n Ã¶ncesinde cereyan eden olaylardan ayrÄ± tutulamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, o gÃ¼n JNA'nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdiÄŸini ve saldÄ±rganlarÄ±n tarafÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±kÃ§a belli ettiÄŸini sÃ¶yledi.

2 MayÄ±s 1992'de, Portekiz'deki mÃ¼zakerelerden dÃ¶nen dÃ¶nemin cumhurbaÅŸkanÄ± merhum Aliya Ä°zetbegovic ve beraberindeki heyetin esir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Alic, yaÅŸananlara dair ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve heyeti ile SÄ±rp komutan Milutin Kukanjac'Ä±n takas edilmesi konusunda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya gÃ¶re JNA askerlerinin silahsÄ±z bir ÅŸekilde Ã§ekilmesi gerekiyordu ama onlar 3 MayÄ±s'ta anlaÅŸmaya uymadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. JNA askerleri Ã§ekilirken halka ve konvoyun gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan askerlerimize ateÅŸ aÃ§tÄ±."

Saraybosna'nÄ±n savunmasÄ±na katÄ±lan eski askerlerden Dzevad Topic ise 2-3 MayÄ±s'Ä±n Saraybosna'nÄ±n savunulmasÄ±nda kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda, Dobrovoljacka'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatlarÄ±nÄ± kaybeden JNA askerlerini anmak Ã¼zere Saraybosna'ya gelen SÄ±rp kÃ¶kenliler ise "kendilerini gÃ¼vende hissetmediklerini" aÃ§Ä±klayarak, bu yÄ±l Saraybosna'da tÃ¶ren dÃ¼zenlemedi.

DOBROVOLJACKA OLAYI

Saraybosna'nÄ±n 2 MayÄ±s 1992'de kuÅŸatÄ±lmasÄ± ve aynÄ± gÃ¼n Portekiz'deki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden dÃ¶nen Aliya Ä°zetbegovic ve beraberindeki heyetin esir alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine, ÅŸehri savunan BoÅŸnak askerler ve milis gÃ¼Ã§lerle cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen JNA birlikleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

3 MayÄ±s 1992'de ise takas anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re ÅŸehri silahsÄ±z terk etmesi gereken JNA askerleri ile ÅŸehri savunan askerler arasÄ±nda Dobrovoljacka sokaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, 8 BoÅŸnak, 7 SÄ±rp hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 200'den fazla JNA askeri esir alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Esirler, Ä°zetbegovic'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda salÄ±verilmiÅŸti.

Daha sonra baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, olaydan sorumlu tutulan BoÅŸnak yetkililer hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verildi.