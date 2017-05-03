20:15, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump'Ä±n 'Filistin ile Ä°srail' rÃ¼yasÄ±!





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Filistin ile Ä°srail'in beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorum" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±Â dÃ¼zenledi. Trump basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Filistin ile Ä°srail'in beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en sonunda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istediÄŸini bildirdi. "BÄ°Z Ä°KÄ° DEVLETLÄ° Ã‡Ã–ZÃœM TEMELÄ°NDE BÄ°R BARIÅž Ä°STÄ°YORUZ" Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ise, "Ä°srail'in, topraklarÄ±mÄ±zdaki iÅŸgalini sona erdirme zamanÄ± gelmiÅŸtir. Biz iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m temelinde bir barÄ±ÅŸ istiyoruz." dedi. Â

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