Porto Riko iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor

Uzun süredir borç krizinden çıkamayan Porto Riko'nun Valisi Ricardo Rossello, adanın kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığından ötürü federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı.
İç işlerinde bağımsız olmasına karşın ABD toprağı statüsüne sahip olan Porto Riko, başvurunun kabul edilmesi durumunda diğer Amerikan eyaletleri ve kentlerinden farklı bir iflas sürecine tabi tutulacak.
ABD yönetimi tarafından adadaki borç krizine yönelik olarak geçen yıl çıkarılan “Porto Riko Denetim, Yönetim ve Ekonomik İstikrar Yasası” (PROMESA) çerçevesinde borç yapılandırmasına gidebilecek Porto Riko hükümeti, böylece kreditörlerinden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.
Ada, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan bu yasa sayesinde borçlarının bir bölümünü, geçen yılın temmuz ayından bu yana dondurmuştu.
ABD'nin New Jersey eyaletinde FETÖ'nün "evrakta sahtecilik yaparak" devreye almak istediği sözleşmeli okulun açılışının durdurulması istendi
Dış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Karayip adası Porto Riko, yaklaşık 73 milyar dolarlık kamu borcunu ödemeyediği için iflas başvurusunda bulunacak
ABD Başkanı Trump, "Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını ve en sonunda barış anlaşması imzalandığını görmek istiyorum" dedi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı kuşatan Yugoslav Halk Ordusu'na bağlı Sırp askerler ile şehri savunan Boşnak güçleri arasında 3 Mayıs 1992'de Dobrovoljacka sokağında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler anıldı
ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı yaklaşık bir buçuk milyon Hristiyan ülkeyi terk etti
Cezayir'de yarın yapılacak genel seçimde 462 sandalye için 35 siyasi partiden 12 bin aday yarışacak
Aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu İsrail hapishanelerindeki Filistin direniş hareketleri liderleri, 17 gündür açlık grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanışma için açlık grevine başladı
AB'nin Brexit müzakerecisi Barnier, "Bazıları, Brexit'in hayatımızda hiç mali etkisi olmayacağı ya da müzakerelerin hızlı ve acısız bir şekilde gerçekleşeceği gibi bir yanlış algı oluşturdu." dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 Mayıs'ta düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, terörle mücadele ile transatlantik ilişkiler ve yük paylaşımı konularının ele alınacağını bildirdi
Japon inşaat şirketi ve metal üretim fabrikası Kırgızistan'da açıldı
Moskova Kazakistan ve Kırgızistan’ın Kiril harflerini bırakma kararını hoş karşılamadı
Rabobank'tan yapılan açıklamada, bankanın özellikle ıssız sokak aralarında ve çevresinde apartmanların bulunduğu ATM noktalarının güvenliğinin sağlanacağı bildirildi
Le Pen'in kampanya ekibi, iki medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle akreditasyon vermedi
Irak Sünni Vakfı Eski Başkanı Adnan ed-Duleymi Erbil'de hayatını kaybetti.
Gülistan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 40'tan fazla işçi göçük altında kaldı
Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nın kontrolündeki Haseke'nin Şeddadi ilçesinde, örgüt mensupları ile aşiretler arasında çatışma çıktığı bildirildi