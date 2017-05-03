20:25, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'deki FETÃ– okulunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin New Jersey eyaletinde FETÃ–'nÃ¼n "evrakta sahtecilik yaparak" aÃ§mak istediÄŸiÂ sÃ¶zleÅŸmeli okula (charter school)Â verilen onayÄ±n iptali istendi.

"NorthJersey.com" haber sitesinde yer alan habere gÃ¶re Linden kentindeki eÄŸitim yetkilileri, New Jersey EÄŸitim Dairesine gÃ¶nderdiÄŸi dilekÃ§ede, bu okulun aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuruda "sahte imzalar ve evraklar" kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Yetkililer, bu nedenle sÃ¶z konusu okula verilen onayÄ±n hÃ¼kÃ¼msÃ¼z sayÄ±lmasÄ±nÄ±, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± ve savunma alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

Yetkililer, 65 sayfalÄ±k dilekÃ§ede, vergi mÃ¼kelleflerin Ã¶dediÄŸi paralarla finanse edilecek "Union Arts and Science Charter School"un onayÄ±nÄ±n dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sahte belgeler sunulmasÄ±na gÃ¶z yumulmamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

DilekÃ§ede, New Jersey eyaletinde FETÃ–'nÃ¼n "evrakta sahtecilik yaparak" aÃ§mak istediÄŸi sÃ¶zleÅŸmeli okulun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± istendi.

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