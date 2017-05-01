21:40, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

OrtadoÄŸu'da yeni gerÃ§ekler ve Hamas'Ä±n vizyonu | ANALÄ°Z

Bora Bayraktar

HamasÂ lideriÂ Halid MeÅŸalÂ Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n yeniÂ Prensipler Belgesi'ni Doha'da aÃ§Ä±kladÄ±. 18 AÄŸustos 1988'de kabul edilen ilk belgenin yeni uluslararasÄ± koÅŸullara gÃ¶re gÃ¼ncellenmesi diye aÃ§Ä±klanan 41 maddelik bu Prensipler Belgesi Filistin'in iki bÃ¼yÃ¼k siyasi hareketinden birinin yeni yol haritasÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

AÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra uluslararasÄ± basÄ±nda yaygÄ±n olarak "Hamas 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bir Filistin Devleti fikrini destekliyor" ÅŸeklinde duyurulan belge, aÃ§Ä±klandÄ±ktan hemen sonra gÃ¶zleri Ä°srail-Filistin sorununa, Ä°srail'in ve diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkelerinin tepkilerine Ã§evirdi.

Ä°srail baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Hamas'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± prensipler iÃ§in "asÄ±l niyetleri saklamaya yÃ¶nelik bir duman perdesi" ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Ä°srail yÃ¶netimi buradan hareketle belgenin mÃ¼zakereler aÃ§Ä±sÄ±ndan bir aÃ§Ä±lÄ±m olmayacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ vakit geÃ§irmeden ortaya koydu. Filistin'in diÄŸer kanadÄ± El Fetih'in yetkilileri ise belgeyi "Hamas, FKÃ–'nÃ¼n 43 yÄ±l Ã¶nce tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± meseleleri yeni konuÅŸuyor, sonunda iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m noktasÄ±na gelecekler" ifadeleriyle karÅŸÄ±ladÄ±. Meselenin yakÄ±n takipÃ§ileri Hamas'Ä±n tutumunda temel bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde olsa da yeni Hamas AnayasasÄ± olarak da deÄŸerlendirilen belge tÃ¼m dÃ¼nyada ses getirdi.

Hamas'Ä±n yeni pozisyonunu ortaya koyduÄŸu belgeyi ve Ã¶nemini deÄŸerlendirmek iÃ§in iki soruya yanÄ±t bulmak gerekiyor:

Birincisi yeni prensipler belgesinde dikkat Ã§eken unsurlar nelerdir?

Ä°kincisi Hamas neden bu belgeyi yayÄ±nlamÄ±ÅŸ, yeni bir tutum belirleme ihtiyacÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r?

BELGEDE Ã–NE Ã‡IKAN MESELELER

Hamas'Ä±n yeni prensiplerini ortaya koyduÄŸu belgenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± LÃ¼bnan merkezli Al Mayadeen haber kanalÄ±nda yayÄ±nlandÄ± ve Hamas yetkilisi Ahmed Yusuf tarafÄ±ndan da doÄŸrulandÄ±. 41 maddelik belgede Hamas, belli konularÄ±ndaki tutumunu, genel siyasi vizyonunu ve siyaset yelpazesinin neresinde durduÄŸunu netleÅŸtiriyor.

Metinde ilk dikkat Ã§eken nokta, 1988 tarihli ilk Hamas Ana Belgesi'nde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n MÄ±sÄ±r'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n bir kolu olduÄŸu vurgulanÄ±rken bu metinde Ä°hvan ile iliÅŸkiden bahsedilmemesi. Hamas bÃ¶ylece Ä°hvan'la arasÄ±na mesafe koymuÅŸ oluyor. KuÅŸkusuz bu kararÄ±n ardÄ±nda pratik gerekÃ§eler var. Bu gerekÃ§elerin en Ã¶nemlisi 2013'te MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lan kanlÄ± askeri darbenin Ã¶rgÃ¼t Ã¼zerindeki etkileri. General AbdÃ¼lfettah es-Sisi darbeden sonra MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler'i terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan ederek meÅŸru siyasetin dÄ±ÅŸÄ±na itti. 2014 yÄ±lÄ±nda Kahire Acil Durumlar Mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerle baÄŸlantÄ±lÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Hamas'Ä±n da faaliyetlerini yasakladÄ± ve Åžubat 2015'te Hamas'Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesine aldÄ±.

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" kararÄ± temyiz edilmekle beraber bu hukuki sÃ¼reÃ§ Sisi yÃ¶netiminin Hamas'a yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶stermesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±. Hamas yÃ¶netiminin, yeni vizyon belgesinde MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler'den sÃ¶z etmeyerek MÄ±sÄ±r'daki Sisi yÃ¶netiminin baskÄ±sÄ±nÄ± bertaraf etmeyi ve bu Ã¼lkedeki faaliyetlerini sorunsuz sÃ¼rdÃ¼rmeyi hedeflediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

HAMAS'IN Ä°SRAÄ°L'E BAKIÅžI

Yeni belgede dikkat Ã§eken bir baÅŸka husus Ä°srail ile ilgili tutum. Belgenin baÅŸÄ±nda kurtarÄ±lmasÄ± hedeflenen Filistin topraklarÄ±nÄ±n tarif edildiÄŸi ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddelerde Filistin, Åžeria Nehri'nden Akdeniz'e, Ras el-Nakura'dan Umm er-RaÅŸraÅŸ'a uzanan alan olarak tarif ediliyor. Bu, bugÃ¼n Ã¼zerinde Ä°srail'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± tarihi Filistin, manda dÃ¶nemi Filistin'e iÅŸaret ediyor. Bu da aslÄ±nda Hamas'Ä±n temel hedefinden pek de vazgeÃ§mediÄŸini, Ä°srail iÅŸgalini "kabullenmeden", "ÅŸimdilik" bir gerÃ§eklik olarak durumu kabul ettiÄŸini ortaya koyuyor.

Belge Filistin sorununun en Ã¶nemli meseleleri olan Filistinli mÃ¼ltecilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ gibi konularda tavizkar olunmayacaÄŸÄ±nÄ±, buralardan geri adÄ±m atÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± da vurguluyor. BilindiÄŸi gibi Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki son iki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi (2010-2013/2014) Ä°srail'in mÃ¼ltecilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± reddetmesi ve Ä°srail'in bir Yahudi devleti olduÄŸunun tanÄ±nmasÄ± konusundaki Ä±srarlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼. 2000 yÄ±lÄ±ndaki Camp David gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ise Yaser Arafat'Ä±n KudÃ¼s'ten vazgeÃ§memesi dolayÄ±sÄ±yla sona ermiÅŸ, Ä°srail tarafÄ± Arafat'Ä± terÃ¶rizmle suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Bu iki konuda Hamas kendinden Ã¶nceki Filistinli mÃ¼zakerecilerin Ã§ekmiÅŸ olduÄŸu kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgileri benimsediÄŸini karara baÄŸlÄ±yor.

MÃœCADELE YAHUDÄ°LERLE DEÄžÄ°L SÄ°YONÄ°ZMLE

UluslararasÄ± basÄ±nda yeni belgede en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kartÄ±lan konulardan biri Hamas'Ä±n mÃ¼cadelesinin Yahudilerle deÄŸil "Siyonizm ve iÅŸgalci Ä°srail Devleti" ile olduÄŸunun vurgulanmasÄ± meselesiydi. GerÃ§ekten de Hamas anti-semitizmin Yahudilere karÅŸÄ± adaletsizlik olduÄŸunu ve bunun Avrupa tarihinin konusu olduÄŸunu, Arap ve Ä°slam tarihinin bÃ¶yle bir yÃ¼kÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak Ã§oÄŸulcu, demokratik ve Filistin halkÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ birlikteliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ± bir yÃ¶netim modeli hedeflediÄŸini belirtiyor.

Burada Ã¶ne Ã§Ä±kan bir baÅŸka nokta da Hamas'Ä±n 2014'ten itibaren baÅŸta OrtadoÄŸu olmak Ã¼zere tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle ve bu aÅŸÄ±rÄ±cÄ± din anlayÄ±ÅŸla arasÄ±na net bir mesafe koymasÄ±. Hamas'Ä± bu radikal grupla aynÄ± kefeye koyma, bÃ¶ylelikle Filistin direniÅŸini meÅŸru zeminden kaydÄ±rma Ã§abalarÄ±na karÅŸÄ± Hamas Ä°slam'Ä±n adalet, doÄŸruluk, dinsel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k gibi mesajlarÄ±nÄ± benimsediÄŸini, cinsiyet, Ä±rk, din ve millet farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n suÃ§ haline getirilerek insanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu vurguluyor. Hamas dinsel, mezhepsel ve etnik aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klara karÅŸÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

YENÄ° BELGENÄ°N AMACI NE?

Hamas'Ä±n bu metni ortaya koymaktaki ana hedefinin Ä°srail ile barÄ±ÅŸ masasÄ±na oturmak olmadÄ±ÄŸÄ± son derece aÃ§Ä±k. Hamas 18. Maddede "Siyonist devleti tanÄ±mÄ±yoruz" derken bir Ã¶nceki maddede BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in 181 sayÄ±lÄ± (1947) Filistin'in bÃ¶lÃ¼nmesi kararÄ±nÄ± -ki bu iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m ve barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinin ana referanslarÄ±ndan biridir- uluslararasÄ± hukuka, Filistin haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak nitelendiriyor.

Ãœstelik 19. maddede "Filistin topraklarÄ±nÄ±n hiÃ§bir parÃ§asÄ±ndan hiÃ§bir koÅŸul, baskÄ± altÄ±nda, iÅŸgal sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼ddetÃ§e vazgeÃ§miyoruz. Hamas, nehirden denize, tÃ¼m Filistin'in tamamen kurtarÄ±lmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ alternatifi reddeder. 4 Haziran 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, baÅŸkenti KudÃ¼s olan, mÃ¼ltecilerin ÅŸu an bulunduklarÄ± yerlerden evlerine dÃ¶nebileceÄŸi, egemen ve baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin Devleti'nin kurulmasÄ± yaygÄ±n ulusal uzlaÅŸma formÃ¼lÃ¼dÃ¼r, ve bu Siyonist devletin tanÄ±nmasÄ± ya da Filistin haklarÄ±ndan vazgeÃ§mek anlamÄ±na gelmemektedir" denilerek hem mevcut gerÃ§ekliÄŸin tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hem de Ä°srail ile mÃ¼cadelenin her ÅŸekilde devam edeceÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a ortaya konuyor.

Bu ifadeyi "Hamas 67 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Filistin devletini destekliyor" diye deÄŸil "Hamas 67 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bir devleti Filistin kurtuluÅŸ hareketinin, iÅŸgale direniÅŸ yolunda bir baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± olarak kabul ediyor" diye okumak daha doÄŸru olur. Zaten metnin ilerleyen bÃ¶lÃ¼mlerinde (M.29) Hamas tÃ¼m Oslo sÃ¼recini ve o dÃ¶nemde imzalanan anlaÅŸmalarÄ±nÄ±, sonuÃ§larÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle reddettiÄŸini belirtiyor.

BÃ–LGESEL GELÄ°ÅžMELERÄ°N ETKÄ°SÄ°

Ã–zetle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda silahlÄ± mÃ¼cadelenin meÅŸruiyetinin ve devamÄ±nÄ±n da vurgulandÄ±ÄŸÄ± yeni vizyon belgesinin Hamas'Ä±n Ä°srail'den Ã§ok diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle iliÅŸkilerini dÃ¼zenlemeye ve Filistin siyasetinin kendi iÃ§ dengelerinde kendisini biraz daha merkeze konumlandÄ±rmaya yÃ¶nelik olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Arap ayaklanmalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±na kadar finansmanÄ± ve lojistik desteÄŸini aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Suriye-Ä°ran ekseninden saÄŸlayan ve buraya dayanan Hamas liderliÄŸi, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndan sonra rejimin ve Tahran yÃ¶netiminin baskÄ±cÄ± ve mezhepÃ§i yaklaÅŸÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu destekten yoksun kaldÄ±, araya mesafe koydu. BaÅŸta Suudi Arabistan olmak Ã¼zere KÃ¶rfez Arap Ã¼lkelerinin MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler'e yÃ¶nelik olumsuz tutumu, Riyad'Ä±n Ä°hvan'Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etmesi buna eklenince Hamas zayÄ±fladÄ±. En Ã¶nemli destekÃ§ilerinden TÃ¼rkiye'nin Ä°srail ile normalleÅŸme sÃ¼reci, Ankara-Tel Aviv iliÅŸkilerinde geliÅŸen yeni durum da Hamas'Ä± bazÄ± manevralar yapmaya itti.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° GRUPLAR ARASINDA BÄ°RLÄ°K ARAYIÅžI

Bunlara Amerika BirleÅŸik Devletleri'ndeki yeni yÃ¶netimin Filistin konusunda yeni bir giriÅŸim hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olmasÄ±nÄ± da eklemek gerekiyor. Ä°srail ve ABD zayÄ±f noktada yakaladÄ±ÄŸÄ± Filistinlilere yeni bir Ã§Ã¶zÃ¼m dayatmaya Ã§alÄ±ÅŸacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼k bu anlamda ciddi bir handikap. Abbas'Ä±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ Filistin halkÄ±nÄ±n uluslararasÄ± alandaki tek meÅŸru temsilcisi. Filistinli Ã¶rgÃ¼tleri bir arada tutan bu Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼t Filistin'in ikinci en bÃ¼yÃ¼k siyasi grubu olan Hamas'Ä± iÃ§inde barÄ±ndÄ±rmÄ±yor. Bu da ciddi bir sorun.

Hamas 2011 ve 2014'te ulusal birlik saÄŸlanmasÄ± ve grubun FKÃ–'ye katÄ±lÄ±mÄ± iÃ§in mÃ¼zakerelere giriÅŸse de sonuÃ§ alÄ±namadÄ±. FKÃ– Ä°srail'i 1993'te tanÄ±mÄ±ÅŸ ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recini yÃ¶netmiÅŸti. Hamas'Ä±n Ä°srail'i yok etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan bir Ã¶nceki belgesi FKÃ–'ye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engelliyordu, Ã§Ã¼nkÃ¼ Abbas Ä°srail ve ABD'nin bu konuda ciddi baskÄ±sÄ± altÄ±ndaydÄ±. Åžimdi yeni belgede bu ifadelerin aÃ§Ä±kÃ§a yer almamasÄ± Hamas'Ä±n FKÃ–'ye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ bir nebze olsun aÃ§abilir. Bu da Filistin'de bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in bir adÄ±m olabilir.

ZayÄ±f bir ihtimal olmakla beraber yeni belge Hamas'Ä±n Avrupa BirliÄŸi ve baÅŸka bazÄ± Ã¼lke ve kuruluÅŸlarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in de bir ivme oluÅŸturabilir. Bu da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± alandaki izolasyonunu kÄ±rmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edebilir.

Bu belgenin yayÄ±nlanmasÄ±yla birlikte Ã¶rgÃ¼tÃ¼n lideri Halid MeÅŸal de artÄ±k sahneden Ã§ekilmiÅŸ olacak. MeÅŸal bu yol haritasÄ±yla Filistin davasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼nÃ¼ yeni yÃ¶netimin omuzlarÄ±na yÃ¼klemiÅŸ olacak.

[Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi olan Yrd. DoÃ§. Dr. Bora Bayraktar, 'Hamas' kitabÄ±nÄ±n yazarÄ±dÄ±r]

KAYNAK: AA