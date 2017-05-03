Edirne'nin belleÄŸi bu mÃ¼zede

Edirne'nin dÃ¼nÃ¼ ve bugÃ¼nÃ¼ne dair her tÃ¼rlÃ¼ bilginin ziyaretÃ§ilere sunulacaÄŸÄ±Â Edirne Kent BelleÄŸi MÃ¼zesi, kentin 656. fetih yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 5 MayÄ±s'ta kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.
OsmanlÄ±'nÄ±n son dÃ¶neminde siyasi geliÅŸmelere tanÄ±k olan, Ä°ttihat ve Terakki cemiyetinin gizli toplantÄ±larÄ±na da ev sahipliÄŸi yapan ve Selimiye Camisi'nin yanÄ± baÅŸÄ±nda yer alan 3 katlÄ± HafÄ±zaÄŸa KonaÄŸÄ±, Edirne Belediyesince mÃ¼ze olarak dÃ¼zenlendi.
Kentin ekonomik, sosyolojik, kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nlerini modern mÃ¼zecilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla aktaracak mÃ¼zede, Selimiye'den Saray-Ä± Cedide-i Amire'ye, Mimar Sinan'dan Fatih'e, sultanlarÄ±n av sporundan KÄ±rkpÄ±nar'a, iÅŸgalden kurtuluÅŸa, neolotik dÃ¶nemden Traklar'a, ayÃ§iÃ§eÄŸinden Ã§eltiÄŸe, KlarnetÃ§i Deli Selim'den Kakava'ya, KapÄ±kule'den MeriÃ§'e Edirne'nin dÃ¼nÃ¼ ve bugÃ¼nÃ¼ne dair her bilgi, 3 boyutlu silikon heykeller ve dijital ekranlarla sunulacak.
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼zede 8 bin 300 yÄ±llÄ±k kente dair her ÅŸeyin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
MÃ¼zeye giriÅŸin sembolik olarak Ã¼cretlendirileceÄŸini aktaran GÃ¼rkan, "MÃ¼zeye giriÅŸ 1 lira olacak. AmacÄ±mÄ±z para kazanmak deÄŸil ama parasÄ±z olan ÅŸey Ã§ok deÄŸerli olmuyor." dedi.
Edirne Belediyesince Selimiye Camisi'nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±ndaki HafÄ±zaÄŸa KonaÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesiyle oluÅŸturulan Edirne Kent BelleÄŸi MÃ¼zesi, kentin 656. fetih yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 5 MayÄ±s'ta hizmete aÃ§Ä±lacak
ISESCO Genel Sekreteri Tuveycri, "TÃ¼rkiye'nin ISESCO'ya Ã¼yeliÄŸi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tamamlanacak. TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." dedi
PKK'ya 2016'nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda 415 terÃ¶rist katÄ±lÄ±rken, bu sayÄ± 2017'nin aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 90 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 41'de kaldÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hazreti Peygamber iÃ§in, "O mazlumlarÄ±n hamisiydi. Her alanda O'nu Ã¶rnek alacaÄŸÄ±z. O'nu Ã¶rnek almak ve hÃ¼rmet etmek bu milletin en Ã¶nemli ÅŸiarlarÄ±ndan birisidir" dedi
Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda giren 90 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Valilik kentte yapÄ±lacak Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gÃ¼n boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Rusya'nÄ±n SoÃ§i ÅŸehrinde biraraya gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, 1.5 saat sÃ¼ren baÅŸbaÅŸa sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, "Domates dÄ±ÅŸÄ±nda her konuda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±." dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Polis Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
YSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TÃ¼rkiye'de internet sitesi Ã¼zerinde yayÄ±n yapan El Cezire TÃ¼rk, yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸini duyurdu
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BingÃ¶l, "MYK'da alÄ±nan kararla bugÃ¼n itibarÄ±yla olaÄŸan kongre sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu sÃ¼recin tamamlanmasÄ±nÄ±n hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek" dedi
FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 86 ÅŸÃ¼pheliye iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len, TUSKON BaÅŸkanÄ± Meral ve TUSKON Genel Sekreteri GÃ¼nay'a Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
FotoÄŸraf Ã§ekmek iÃ§in gittiÄŸi Afrika Ã¼lkelerinde gÃ¶rdÃ¼klerini unutamayan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Yavuz Atalay, kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye tekrar geri dÃ¶nerek bir su kuyusu aÃ§tÄ±rdÄ±
Anadolu YÄ±ldÄ±zÄ±-2017 MÃ¼ÅŸterek Arama Kurtarma TatbikatÄ±'nÄ±n Ege Denizi'nin uluslararasÄ± sularÄ± ve hava sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen deniz safhasÄ± sona erdi
Taksim'e yapÄ±lmasÄ± planlanan ve ÅŸubatta temeli atÄ±lan caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n etrafÄ±na beton kazÄ±k Ã§atma iÅŸleminde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±