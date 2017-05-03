GÃ¼ncelleme: 04:30, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Edirne'nin belleÄŸi bu mÃ¼zede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne'nin dÃ¼nÃ¼ ve bugÃ¼nÃ¼ne dair her tÃ¼rlÃ¼ bilginin ziyaretÃ§ilere sunulacaÄŸÄ±Â Edirne Kent BelleÄŸi MÃ¼zesi, kentin 656. fetih yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 5 MayÄ±s'ta kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.

OsmanlÄ±'nÄ±n son dÃ¶neminde siyasi geliÅŸmelere tanÄ±k olan, Ä°ttihat ve Terakki cemiyetinin gizli toplantÄ±larÄ±na da ev sahipliÄŸi yapan ve Selimiye Camisi'nin yanÄ± baÅŸÄ±nda yer alan 3 katlÄ± HafÄ±zaÄŸa KonaÄŸÄ±, Edirne Belediyesince mÃ¼ze olarak dÃ¼zenlendi.

Kentin ekonomik, sosyolojik, kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nlerini modern mÃ¼zecilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla aktaracak mÃ¼zede, Selimiye'den Saray-Ä± Cedide-i Amire'ye, Mimar Sinan'dan Fatih'e, sultanlarÄ±n av sporundan KÄ±rkpÄ±nar'a, iÅŸgalden kurtuluÅŸa, neolotik dÃ¶nemden Traklar'a, ayÃ§iÃ§eÄŸinden Ã§eltiÄŸe, KlarnetÃ§i Deli Selim'den Kakava'ya, KapÄ±kule'den MeriÃ§'e Edirne'nin dÃ¼nÃ¼ ve bugÃ¼nÃ¼ne dair her bilgi, 3 boyutlu silikon heykeller ve dijital ekranlarla sunulacak.

"MÃœZEYE GÄ°RÄ°Åž 1 LÄ°RA OLACAK"

Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼zede 8 bin 300 yÄ±llÄ±k kente dair her ÅŸeyin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

MÃ¼zeye giriÅŸin sembolik olarak Ã¼cretlendirileceÄŸini aktaran GÃ¼rkan, "MÃ¼zeye giriÅŸ 1 lira olacak. AmacÄ±mÄ±z para kazanmak deÄŸil ama parasÄ±z olan ÅŸey Ã§ok deÄŸerli olmuyor." dedi.