Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha dÃ¼ÅŸÃ¼k

Kan grubu "0" olanlarda,Â kalp kriziÂ ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine gÃ¶reÂ daha azÂ olduÄŸu belirtildi.
BBC'nin haberine gÃ¶re, sonuÃ§larÄ± Avrupa Kardiyoloji TopluluÄŸu'nun kongresinde aÃ§Ä±klanan araÅŸtÄ±rmada bilim adamlarÄ±, 1,3 milyon kiÅŸi Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, kan grubu "0" olanlarÄ±n koroner ve kardiyovaskÃ¼ler rahatsÄ±zlÄ±k riskinin diÄŸer kan gruplarÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
Kan gruplarÄ± "A", "B" ve "AB" olan kiÅŸilerde kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir proteinin daha yÃ¼ksek seviyelerde bulunmasÄ±nÄ±n, kalp krizi riskini arttÄ±ran bir faktÃ¶r olabileceÄŸi kaydedildi.
Uzmanlar, risk kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen tÃ¼m nÃ¼fus gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda ortaya Ã§Ä±kacak rakamlarÄ±n dikkate deÄŸer olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.
Daha Ã¶nce yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, nadir rastlanan "AB" kan grubuna sahip kiÅŸilerin, kalp krizi konusunda en savunmasÄ±z grup olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸti.
Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine gÃ¶re daha az olduÄŸu belirtildi
Okul Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde yalanÄ±n Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim sÃ¼recinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.
TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Aksoy, daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla deride D vitamini Ã¼retilmesi cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de deri kanserlerine neden olabildiÄŸine iÅŸaret etti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak" dedi
DoÃ§. Dr. Ã–zyÄ±lmaz, baypas ameliyatÄ± olan hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam aktivitelerini geri kazanmasÄ± iÃ§in ilk 8 haftalÄ±k rehabilitasyon dÃ¶neminin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rkiye'de 2009'da ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer naklini gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Kutlu, akciÄŸer kanseri hastasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± nakille bir ilke daha imza attÄ±
DoÄŸru zamanda, doÄŸru adÄ±m atmak Ã¶nemli. BoÅŸanma evlilik gibi mutluluk vermese de bir gerÃ§eklik olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li ve fizik tedavi ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± "Fizyo-trak" Ã¼retim iÃ§in firmalardan teklif bekliyor
PsikoloÄŸunuz diyor ki; Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu ve sorun Ã§Ã¶zme becerisine sahip ailelerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in hayata geÃ§irilen Aile EÄŸitim ProgramÄ± kapsamÄ±nda 570 bin 211 kiÅŸi eÄŸitim aldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir