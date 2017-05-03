GÃ¼ncelleme: 03:22, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Kan grubu '0' olanlarda kalp krizi daha dÃ¼ÅŸÃ¼k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kan grubu "0" olanlarda,Â kalp kriziÂ ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine gÃ¶reÂ daha azÂ olduÄŸu belirtildi.

BBC'nin haberine gÃ¶re, sonuÃ§larÄ± Avrupa Kardiyoloji TopluluÄŸu'nun kongresinde aÃ§Ä±klanan araÅŸtÄ±rmada bilim adamlarÄ±, 1,3 milyon kiÅŸi Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, kan grubu "0" olanlarÄ±n koroner ve kardiyovaskÃ¼ler rahatsÄ±zlÄ±k riskinin diÄŸer kan gruplarÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Kan gruplarÄ± "A", "B" ve "AB" olan kiÅŸilerde kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir proteinin daha yÃ¼ksek seviyelerde bulunmasÄ±nÄ±n, kalp krizi riskini arttÄ±ran bir faktÃ¶r olabileceÄŸi kaydedildi.

Uzmanlar, risk kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen tÃ¼m nÃ¼fus gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda ortaya Ã§Ä±kacak rakamlarÄ±n dikkate deÄŸer olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

Daha Ã¶nce yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, nadir rastlanan "AB" kan grubuna sahip kiÅŸilerin, kalp krizi konusunda en savunmasÄ±z grup olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸti.