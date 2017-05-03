Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri 'engelsiz bileklik' tasarladÄ± | FOTO-VÄ°DEO

Erzincan Ãœniversitesinden bir grupÂ Ã¶ÄŸrenci, kaybolma riski bulunan alzaymÄ±rÂ hastalarÄ±, engelliler,Â yaÅŸlÄ±lar veÂ Ã§ocuklar iÃ§in "engelsiz bileklik" tasarladÄ±.
Bilgisayar ve Ã–ÄŸretim Teknolojileri EÄŸitimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ son sÄ±nÄ±fta okuyan 5 Ã¶ÄŸrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda 4 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda "engelsiz bileklik" adÄ±nÄ± verdikleri Ã¼rÃ¼nÃ¼ hazÄ±rladÄ±.
Kaybolma riski olanlara yÃ¶nelik Ã¶zel tasarlanan akÄ±llÄ± bileklik, Ã¼zerindekiÂ karekoda iÅŸlenen bilgiler sayesinde kiÅŸinin kÄ±sa sÃ¼rede bulunabilmesine imkan tanÄ±yor.
Ã–ÄŸrencilerden Abdullah YÄ±lmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bilekliÄŸin, risk grubundaki kiÅŸilerin kullanÄ±mÄ±na Ã¼cretsiz sunulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°steyen herkesin, risk grubundakiler iÃ§in kurduklarÄ± internet sitesi Ã¼zerinden Ã¼cretsiz kayÄ±t oluÅŸturabileceÄŸini dile getiren YÄ±lmaz, kaydÄ±n ardÄ±ndan sistemin engelli birey iÃ§in Ã¶zel karekod ve Ã¼Ã§ haneli numara Ã¼rettiÄŸini bildirdi.
YÄ±lmaz, "Bileklikteki karekod cep telefonuyla tarandÄ±ÄŸÄ±nda, engelli bireyin bilgileri ekrana geliyor. 'Konum gÃ¶nder' dediÄŸinizde, bireyin velisine kÄ±sa mesaj yoluyla bilgi gidiyor. AyrÄ±ca sistemin mobil uygulamasÄ±nÄ± da tasarladÄ±k. BÃ¶ylelikle karekod uygulamasÄ±nÄ±n cep telefonunda kullanÄ±mÄ±nÄ± rahatlÄ±kla saÄŸlamÄ±ÅŸ olduk." diye konuÅŸtu.
Erzincan Ãœniversitesinden bir grup Ã¶ÄŸrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda geliÅŸtirdikleri "engelsiz bileklikleri" Ã¼cretsiz olarak, kaybolma riski bulunan alzaymÄ±r hastalarÄ±, engelliler ve diÄŸer gruplarÄ±n kullanÄ±mÄ±na sundu
Ä°BB UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kent trafiÄŸini etkin yÃ¶netmek amacÄ±yla geliÅŸtirdiÄŸi uygulama ile Marmara BÃ¶lgesi'nde, anlÄ±k trafik yoÄŸunluk bilgileriyle vatandaÅŸlarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede hedefe ulaÅŸtÄ±racak
TSK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan Milli CoÄŸrafi Analiz Sistemi (CAS) sivil kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±
ATAK helikopteri pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in Ã¼retilen simÃ¼latÃ¶rler, Ã¶zel bir versiyonla ilk kez 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF'17) sergilenecek
Adil kulanÄ±m kotasÄ±nÄ± kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda, 1 MayÄ±s'tan sonra saat 02.00-08.00 arasÄ± kullanÄ±m kota dÄ±ÅŸÄ± sayÄ±lacak
Google, sahte haberlerin kendi platformu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in arama motorunun algoritmasÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
NASA'nÄ±n SatÃ¼rn keÅŸif uydusu Cassini, gezegenin puslu uydusu Titan'a son yakÄ±n geÃ§iÅŸini yaptÄ±
BiliÅŸim hukuku uzmanlarÄ±, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±, hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±lacak paylaÅŸÄ±mlardan sorumlu tutulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±klarÄ± metinler (sazanlama) konusunda uyardÄ±
Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kÃ¼tle oluÅŸturdu
Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± Facebook Spaces'in beta versiyonunu tanÄ±ttÄ±
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± izleyen ve gerekli tedavi iÃ§in bilgi saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti
DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor
Fransa ve Japonya'nÄ±n Mars'Ä±n uydusunda bilimsel araÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ± bildirildi
Bilim adamlarÄ±, dokunmatik ekranlarla vakit geÃ§iren bebeklerin daha az uyuduÄŸunu tespit etti