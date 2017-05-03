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02:46, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 02:20, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri 'engelsiz bileklik' tasarladÄ± | FOTO-VÄ°DEO
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri 'engelsiz bileklik' tasarladÄ± | FOTO-VÄ°DEO

Erzincan Ãœniversitesinden bir grup Ã¶ÄŸrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda geliÅŸtirdikleri "engelsiz bileklikleri" Ã¼cretsiz olarak, kaybolma riski bulunan alzaymÄ±r hastalarÄ±, engelliler ve diÄŸer gruplarÄ±n kullanÄ±mÄ±na sundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erzincan Ãœniversitesinden bir grupÂ Ã¶ÄŸrenci, kaybolma riski bulunan alzaymÄ±rÂ hastalarÄ±, engelliler,Â yaÅŸlÄ±lar veÂ Ã§ocuklar iÃ§in "engelsiz bileklik" tasarladÄ±.

Bilgisayar ve Ã–ÄŸretim Teknolojileri EÄŸitimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ son sÄ±nÄ±fta okuyan 5 Ã¶ÄŸrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda 4 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda "engelsiz bileklik" adÄ±nÄ± verdikleri Ã¼rÃ¼nÃ¼ hazÄ±rladÄ±.

Kaybolma riski olanlara yÃ¶nelik Ã¶zel tasarlanan akÄ±llÄ± bileklik, Ã¼zerindekiÂ karekoda iÅŸlenen bilgiler sayesinde kiÅŸinin kÄ±sa sÃ¼rede bulunabilmesine imkan tanÄ±yor.

Ã–ÄŸrencilerden Abdullah YÄ±lmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bilekliÄŸin, risk grubundaki kiÅŸilerin kullanÄ±mÄ±na Ã¼cretsiz sunulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°steyen herkesin, risk grubundakiler iÃ§in kurduklarÄ± internet sitesi Ã¼zerinden Ã¼cretsiz kayÄ±t oluÅŸturabileceÄŸini dile getiren YÄ±lmaz, kaydÄ±n ardÄ±ndan sistemin engelli birey iÃ§in Ã¶zel karekod ve Ã¼Ã§ haneli numara Ã¼rettiÄŸini bildirdi.

YÄ±lmaz, "Bileklikteki karekod cep telefonuyla tarandÄ±ÄŸÄ±nda, engelli bireyin bilgileri ekrana geliyor. 'Konum gÃ¶nder' dediÄŸinizde, bireyin velisine kÄ±sa mesaj yoluyla bilgi gidiyor. AyrÄ±ca sistemin mobil uygulamasÄ±nÄ± da tasarladÄ±k. BÃ¶ylelikle karekod uygulamasÄ±nÄ±n cep telefonunda kullanÄ±mÄ±nÄ± rahatlÄ±kla saÄŸlamÄ±ÅŸ olduk." diye konuÅŸtu.



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Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri 'engelsiz bileklik' tasarladÄ± FOTO-VÄ°DEO
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri 'engelsiz bileklik' tasarladÄ± | FOTO-VÄ°DEO

Erzincan Ãœniversitesinden bir grup Ã¶ÄŸrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda geliÅŸtirdikleri "engelsiz bileklikleri" Ã¼cretsiz olarak, kaybolma riski bulunan alzaymÄ±r hastalarÄ±, engelliler ve diÄŸer gruplarÄ±n kullanÄ±mÄ±na sundu
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