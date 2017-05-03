Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri 'engelsiz bileklik' tasarladÄ± | FOTO-VÄ°DEO

ASELSAN sisleri daÄŸÄ±tÄ±yor

ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.