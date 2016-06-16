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FBI Başkanı: Rusya dünyadaki en büyük tehlikedir
FBI Başkanı: Rusya dünyadaki en büyük tehlikedir

ABD Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” dedi.

Comey, ABD Senatösü Adalet Komitesinde düzenlenen oturumda Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tartışmalar hakkında senatörlerin soruları cevapladı.

"RUSYA HERHANGİ BİR ÜLKE İÇİN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TEHLİKE"

Rusya’nın “kapasitesine” dikkat çeken Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın ABD siyasetine müdahale girişimlerinin çok da yakın zamana dayanmadığını savunan Comey, Rusya’nın 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerine de müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

Comey, "Bu süreç içerisinde öğrendiğimiz en büyük ders, Rusya’nın böyle bir girişimi tekrar yapmaya çalışacağı oldu. Çünkü 2016 seçimlerinde yaptıkları çalışmaların bir karşılığı olduğunu gördüler." diye konuştu.

"DEMOKRAT PARTİNİN E-POSTALARININ ELE GEÇİRİLMESİNİN ARKASINDA DA RUSLAR VAR" İDDİASI

Başkan Donald Trump’ın kazandığı başkanlık yarışı sırasında Demokrat Partinin e-postalarının ele geçirilmesinin arkasında Rusların olduğunu belirten Comey, “Demokrat Parti ve diğer organizasyonların sistemlerinin ele geçirilmesinin arkasında Rusya’nın olduğundan son derece eminiz.” açıklamasında bulundu.



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