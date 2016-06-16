FBI Başkanı: Rusya dünyadaki en büyük tehlikedir

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” dedi.
Comey, ABD Senatösü Adalet Komitesinde düzenlenen oturumda Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tartışmalar hakkında senatörlerin soruları cevapladı.
Rusya’nın “kapasitesine” dikkat çeken Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” ifadesini kullandı.
Rusya’nın ABD siyasetine müdahale girişimlerinin çok da yakın zamana dayanmadığını savunan Comey, Rusya’nın 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerine de müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.
Comey, "Bu süreç içerisinde öğrendiğimiz en büyük ders, Rusya’nın böyle bir girişimi tekrar yapmaya çalışacağı oldu. Çünkü 2016 seçimlerinde yaptıkları çalışmaların bir karşılığı olduğunu gördüler." diye konuştu.
Başkan Donald Trump’ın kazandığı başkanlık yarışı sırasında Demokrat Partinin e-postalarının ele geçirilmesinin arkasında Rusların olduğunu belirten Comey, “Demokrat Parti ve diğer organizasyonların sistemlerinin ele geçirilmesinin arkasında Rusya’nın olduğundan son derece eminiz.” açıklamasında bulundu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliğini İngiltere’deki seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı
İran'ın kuzey eyaletlerinden Gülistan'a bağlı Azerşehr kentindeki Zemestan Yurt kömür madeninde meydana gelen patlamada göçük altında kalan 35 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Derkuş beldesinde iki mülteci kampına ve sivil araçlara İHA'larla düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
ABD Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir” dedi
DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, basın brifinginde "PKK'nın, Suriye Demokratik Güçlerinin bir parçası olduğunu" ifade etti, daha sonra kastının YPG olduğunu söyleyerek sözlerini düzeltti
ABD'nin New Jersey eyaletinde FETÖ'nün "evrakta sahtecilik yaparak" devreye almak istediği sözleşmeli okulun açılışının durdurulması istendi
Dış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Karayip adası Porto Riko, yaklaşık 73 milyar dolarlık kamu borcunu ödemeyediği için iflas başvurusunda bulunacak
ABD Başkanı Trump, "Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını ve en sonunda barış anlaşması imzalandığını görmek istiyorum" dedi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı kuşatan Yugoslav Halk Ordusu'na bağlı Sırp askerler ile şehri savunan Boşnak güçleri arasında 3 Mayıs 1992'de Dobrovoljacka sokağında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler anıldı
ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı yaklaşık bir buçuk milyon Hristiyan ülkeyi terk etti
Cezayir'de yarın yapılacak genel seçimde 462 sandalye için 35 siyasi partiden 12 bin aday yarışacak
Aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu İsrail hapishanelerindeki Filistin direniş hareketleri liderleri, 17 gündür açlık grevinde bulunan Filistinli tutuklularla dayanışma için açlık grevine başladı
AB'nin Brexit müzakerecisi Barnier, "Bazıları, Brexit'in hayatımızda hiç mali etkisi olmayacağı ya da müzakerelerin hızlı ve acısız bir şekilde gerçekleşeceği gibi bir yanlış algı oluşturdu." dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 Mayıs'ta düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları zirvesinde, terörle mücadele ile transatlantik ilişkiler ve yük paylaşımı konularının ele alınacağını bildirdi
Japon inşaat şirketi ve metal üretim fabrikası Kırgızistan'da açıldı
Moskova Kazakistan ve Kırgızistan’ın Kiril harflerini bırakma kararını hoş karşılamadı