23:58, 03 Mayıs 2017 Çarşamba

İdlib'de mülteci kamplarına İHA'lı saldırı





Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Derkuş beldesinde iki mülteci kampına ve sivil araçlara İHA'larla düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Derkuş beldesinde 2 mülteci kampı ve sivil araçlar insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İdlib Sivil Savunma Sözcüsü Ahmet Ebu Nur yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde Derkuş'da bulunan Vefa mülteci kampına İHA ile düzenlenen ilk saldırıda 2 kişinin yaralandığını ve bazı çadırların yandığını söyledi. Ebu Nur, "Akşam saatlerinde ikinci İHA saldırısı Derkuş'daki Halep 1 kampını hedef aldı. Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Yaralanan 9 sivil bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı." dedi. Üçüncü İHA saldırısında beldedeki bazı sivil araçların hedef alındığını belirten Ebu Nur, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını aktardı. İdlib Sivil Savunma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan İHA veya İHA'ların hangi ülkeye ait olduğunun belirlenemediği ifade edildi.

İlgili Konular Suriye idlib esed

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.