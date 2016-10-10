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May'den AB'ye seçimlere müdahale suçlaması
May'den AB'ye seçimlere müdahale suçlaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliğini İngiltere’deki seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May, erken seçim sürecini resmen başlatmak üzere parlamentonun feshi için Kraliçe 2. Elizabeth’le görüşmesinin ardından Başbakanlık Ofisi “10 Numara”da açıklamalarda bulundu.

'AVRUPALI YETKİLİLER İNGİLTERE'YE YÖNELİK TEHDİTLERDE BULUNUYOR'

Kıta Avrupası'ndaki basının İngiltere’nin müzakere pozisyonunu yanlış yansıttığını savunan May, “Avrupa Komisyonunun müzakere duruşu katılaştı. Avrupalı siyasetçiler ve yetkililer İngiltere’ye yönelik tehditlerde bulunuyor. Bütün bu eylemlerin zamanlaması İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak genel seçimin sonucunu etkileme kastıyla ayarlanmış.” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ile ülkesinin birlikten ayrılması (Brexit) konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini belirten May, “Ancak son birkaç günde yaşanan olaylar gösteriyor ki bizim dileklerimiz ne olursa olsun ve Avrupalı siyasetçilerin pozisyonları ne kadar makul olursa olsun, Brüksel’de bu müzakerelerin başarıya ulaşmasını istemeyenler var.” görüşünü dile getirdi.

İngiltere vatandaşlarını da uyaran May, “Eğer bu müzakereleri doğru yapamazsak, eğer Brüksel’deki bürokratların bizi ezmesine izin verirsek, herkes için gerçek fırsatlar içeren daha adil bir toplum olma şansını kaybederiz.” ifadelerini kullandı.



İlgili Konular May AB İngiltere
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