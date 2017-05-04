GÃ¼ncelleme: 01:10, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

'TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼rel Organizasyonu (ISESCO) Genel SekreteriÂ Dr. AbdÃ¼laziz Bin Osman et-Tuveycri, TÃ¼rkiyeâ€™nin ISESCOâ€™ya Ã¼yeliÄŸi iÃ§in son adÄ±mÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ISESCOâ€™nun 35'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Tuveycri, geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda 53â€™Ã¼ncÃ¼ Ã¼ye olarak baÅŸvuruda bulunan TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±klarÄ±nÄ± ve bu vesile ile en kÄ±sa zamanda TÃ¼rkiyeyi ziyaret edeceÄŸini belirtti.

ISESCOâ€™nun kuruluÅŸundan bu yanaÂ TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¼ye olarak aralarÄ±nda gÃ¶rmek istediklerini belirten Tuveycri, "BÃ¶lgede ve dÃ¼nyada Ã¶nemli bir yere sahip TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye, eÄŸitim alanÄ±nda tecrÃ¼besi, Ã¶nemli Ã¼niversitelere ev sahipliÄŸi yapmasÄ± ve geliÅŸmiÅŸ bilimsel araÅŸtÄ±rma merkezlerini desteklemesinden dolayÄ± birÃ§ok alanda faydalanacaÄŸÄ±mÄ±z bir Ã¼lke. Organizasyonumuza Ã¼yelik iÃ§in baÅŸvuru yapan TÃ¼rkiye'nin yakÄ±n bir zaman iÃ§erisinde resmi iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± birÃ§ok kÃ¼ltÃ¼rel faaliyette bulunacaÄŸÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye ile birÃ§ok alanda tecrÃ¼be alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Åžu an Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan TÃ¼rkiye, Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶revi Ã¼stleniyor." diye konuÅŸtu.

Afrika ve Asya kÄ±talarÄ±nda bulunan az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde TÃ¼rkiye ile ortak kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetler yapmak istediklerini belirten Tuveycri, TÃ¼rkiye'nin Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r ve bilimsel birÃ§ok ortak projeyi hayata geÃ§irmeyi hedeflediklerini belirtti.

"TÃœRKÄ°YE MAARÄ°F VAKFI Ä°LE Ã–N PROTOKOL Ä°MZALADIK"

TÃ¼rkiyeâ€™nin organizasyona Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'den birÃ§ok kurumla iÅŸ birliÄŸine gideceklerini belirten Tuveycri, "FETÃ–'ye ait okullarÄ± devralacak TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± (TMV) ile Mart ayÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdik. GÃ¶rÃ¼ÅŸmemizin ardÄ±ndan eÄŸitim politikalarÄ±, mÃ¼fredat geliÅŸtirme, genÃ§ler iÃ§in liderlik geliÅŸtirme programlarÄ±, ortak seminer ve konferans dÃ¼zenleme alanlarÄ±nÄ± kapsayan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzaladÄ±k." dedi. Tuveycri'ye AA'nÄ±n "2016 AlmanaÄŸÄ±" ve "Dakika Dakika FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimi" kitaplarÄ± takdim edildi.