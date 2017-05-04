'TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum'

Ä°slami EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼rel Organizasyonu (ISESCO) Genel SekreteriÂ Dr. AbdÃ¼laziz Bin Osman et-Tuveycri, TÃ¼rkiyeâ€™nin ISESCOâ€™ya Ã¼yeliÄŸi iÃ§in son adÄ±mÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ISESCOâ€™nun 35'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Tuveycri, geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda 53â€™Ã¼ncÃ¼ Ã¼ye olarak baÅŸvuruda bulunan TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±klarÄ±nÄ± ve bu vesile ile en kÄ±sa zamanda TÃ¼rkiyeyi ziyaret edeceÄŸini belirtti.
ISESCOâ€™nun kuruluÅŸundan bu yanaÂ TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã¼ye olarak aralarÄ±nda gÃ¶rmek istediklerini belirten Tuveycri, "BÃ¶lgede ve dÃ¼nyada Ã¶nemli bir yere sahip TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye, eÄŸitim alanÄ±nda tecrÃ¼besi, Ã¶nemli Ã¼niversitelere ev sahipliÄŸi yapmasÄ± ve geliÅŸmiÅŸ bilimsel araÅŸtÄ±rma merkezlerini desteklemesinden dolayÄ± birÃ§ok alanda faydalanacaÄŸÄ±mÄ±z bir Ã¼lke. Organizasyonumuza Ã¼yelik iÃ§in baÅŸvuru yapan TÃ¼rkiye'nin yakÄ±n bir zaman iÃ§erisinde resmi iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± birÃ§ok kÃ¼ltÃ¼rel faaliyette bulunacaÄŸÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye ile birÃ§ok alanda tecrÃ¼be alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Åžu an Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan TÃ¼rkiye, Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶revi Ã¼stleniyor." diye konuÅŸtu.
Afrika ve Asya kÄ±talarÄ±nda bulunan az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde TÃ¼rkiye ile ortak kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetler yapmak istediklerini belirten Tuveycri, TÃ¼rkiye'nin Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r ve bilimsel birÃ§ok ortak projeyi hayata geÃ§irmeyi hedeflediklerini belirtti.
TÃ¼rkiyeâ€™nin organizasyona Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'den birÃ§ok kurumla iÅŸ birliÄŸine gideceklerini belirten Tuveycri, "FETÃ–'ye ait okullarÄ± devralacak TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± (TMV) ile Mart ayÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdik. GÃ¶rÃ¼ÅŸmemizin ardÄ±ndan eÄŸitim politikalarÄ±, mÃ¼fredat geliÅŸtirme, genÃ§ler iÃ§in liderlik geliÅŸtirme programlarÄ±, ortak seminer ve konferans dÃ¼zenleme alanlarÄ±nÄ± kapsayan iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzaladÄ±k." dedi. Tuveycri'ye AA'nÄ±n "2016 AlmanaÄŸÄ±" ve "Dakika Dakika FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimi" kitaplarÄ± takdim edildi.
ISESCO Genel Sekreteri Tuveycri, "TÃ¼rkiye'nin ISESCO'ya Ã¼yeliÄŸi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tamamlanacak. TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." dedi
PKK'ya 2016'nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda 415 terÃ¶rist katÄ±lÄ±rken, bu sayÄ± 2017'nin aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 90 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 41'de kaldÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hazreti Peygamber iÃ§in, "O mazlumlarÄ±n hamisiydi. Her alanda O'nu Ã¶rnek alacaÄŸÄ±z. O'nu Ã¶rnek almak ve hÃ¼rmet etmek bu milletin en Ã¶nemli ÅŸiarlarÄ±ndan birisidir" dedi
Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda giren 90 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Valilik kentte yapÄ±lacak Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gÃ¼n boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Rusya'nÄ±n SoÃ§i ÅŸehrinde biraraya gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, 1.5 saat sÃ¼ren baÅŸbaÅŸa sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, "Domates dÄ±ÅŸÄ±nda her konuda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±." dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Polis Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
YSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TÃ¼rkiye'de internet sitesi Ã¼zerinde yayÄ±n yapan El Cezire TÃ¼rk, yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸini duyurdu
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BingÃ¶l, "MYK'da alÄ±nan kararla bugÃ¼n itibarÄ±yla olaÄŸan kongre sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu sÃ¼recin tamamlanmasÄ±nÄ±n hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek" dedi
FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 86 ÅŸÃ¼pheliye iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len, TUSKON BaÅŸkanÄ± Meral ve TUSKON Genel Sekreteri GÃ¼nay'a Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
FotoÄŸraf Ã§ekmek iÃ§in gittiÄŸi Afrika Ã¼lkelerinde gÃ¶rdÃ¼klerini unutamayan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Yavuz Atalay, kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye tekrar geri dÃ¶nerek bir su kuyusu aÃ§tÄ±rdÄ±
Anadolu YÄ±ldÄ±zÄ±-2017 MÃ¼ÅŸterek Arama Kurtarma TatbikatÄ±'nÄ±n Ege Denizi'nin uluslararasÄ± sularÄ± ve hava sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen deniz safhasÄ± sona erdi
Taksim'e yapÄ±lmasÄ± planlanan ve ÅŸubatta temeli atÄ±lan caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n etrafÄ±na beton kazÄ±k Ã§atma iÅŸleminde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±