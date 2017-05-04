Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
- Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.
(Ankara/14.30/13.00/12.00/İstanbul/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek 2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, AK Parti il başkanlığı ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Kayseri/12.00-14.30)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Conrad Otel'de, Uyuşturucu ile Mücadelede Önleme, Koruma ve Rehabilitasyon Çalıştayı'na katılacak.
(İstanbul/16.15)
4- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Forum İstanbul 2017"ye katılacak.
- Zeybekci, forum kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Geleceğini Tasarlarken İhracatta Atılım Yılı Oturumu"nda konuşacak.
(İstanbul/14.45/10.00/13.00)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Unilever fabrikasının açılışına iştirak katılacak.
(Konya/11.00)
3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulusal Peynir Çalıştayı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım Sektörü Buluşması'na iştirak edecek.
(Çanakkale/09.30/15.00)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin hisse devri törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kazakistan’da Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleşen Suriye konulu görüşmeler devam edecek.
(Astana)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
SPOR
1- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sürüyor.
- Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mücadele edecek.
(Novi Sad)
2- Avrupa Karate Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla Kocaeli'de başlıyor.
(Kocaeli/09.00/17.30)
3- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Celta Vigo ile Manchester United karşı karşıya gelecek.
(Vigo/22.05)
4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşacak.
(İstanbul/18.00/20.00)
5- TFF 1. Lig'de 31. hafta, Boluspor-Adana Demirspor, Manisaspor-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.
(Bolu/16.30/Manisa/18.30)
6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Muratbey Uşak ile Banvit karşı karşıya gelecek.
(Uşak/19.00)
7- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na, Garanti Koza Arena'da ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul)
8- Hentbolda Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu finalinde Muratpaşa Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, THF Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/17.00)
9- Spor Toto 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.
- Menemen-Belediyespor-Gümüşhanespor, Hatayspor-Kastamonuspor, Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmaları oynanacak.
(İzmir/Hatay/Sivas/Kocaeli/16.00)
10- Spor Toto 3. Lig'de play-off yarı final ilk müsabakaları gerçekleştirilecek.
- Bayrampaşa-Sakaryaspor, Diyarbekirspor-Darıca Gençlerbirliği, Çorum Belediyespor-Altay ve Kocaelispor-Ankara Demirspor maçları yapılacak.
(İstanbul/Diyarbakır/Çorum/16.00/Kocaeli/17.00)
ÖZEL HABER
1-Hazine garantili kredilere talep yağdı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
- "Reel sektörümüz Hazine destekli kefalet sistemine büyük ilgi gösterdi. Bu kapsamda, 2 Mayıs itibarıyla 193 binin üzerinde kredilendirme işlemi gerçekleştirilirken, kullandırılan 108,5 milyar liralık krediye 95,3 milyar liralık kefalet sağlandı"
- "Söz konusu sistemle geçen yıl yavaşlayan reel kredi büyümesi ivme kazandı"
- "Ortaya çıkan kredi genişlemesinin de ekonomik büyüme üzerinde yaklaşık yüzde 1'lik etki yapacağını tahmin ediyoruz"
2- Milli Savunma Üniversitesine yoğun ilgi
- Milli Savunma Üniversitesine bugüne kadar 220 bin 614 öğrenci başvurdu
- Başvuru işlemleri 25 Mayıs'a kadar sürecek
- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:
- "Son derece memnuniyet verici bir rakam. Bu, milletimizin ordusuna sahip çıktığının, peygamber ocağı gördüğü Türk Silahlı Kuvvetlerine olan inancının bir göstergesi"
- "Gençlerimize çağrı yapıyorum, gelin bu şerefli yuvaya katılın, geleceğin komutanı siz olun, bu şerefli yuvanın bir parçası olun"
3- Türk bankacılık sektörü 174 ülkeyi geride bıraktı
- Türk bankalarının aktif büyüklüğü bu yılın mart sonu itibarıyla 2016 sonuna göre 135 milyar lira artarak 2 trilyon 866 milyar liraya ulaştı
- Sektörün ulaştığı toplam aktif büyüklük mart sonu itibarıyla 174 ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı
- Dolar bazında aktif büyüklüğün gerisinde kalan ülkeler arasında Hollanda, İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika ve Norveç gibi gelişmiş Avrupa ülkeleri de bulunuyor
Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile diğer kuruluşlar Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlamalar yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Swissotel'de Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İran'da "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti Meşhed" programları kapsamında düzenlenecek “İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar, Gereksinimler ve Zorunluluklar” konferansına iştirak edecek
Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının birinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.
Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenecek Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 102. Yıl Dönümü Anma Törenleri"ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'ne katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, başta tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayı başardı
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, İstanbul'da düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.