09:38, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

WhatsApp'tan Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milyarlarca WhatsApp kullanÄ±cÄ±sÄ± sistemin Ã§Ã¶kmesi Ã¼zerine isyan etti. Mobil cihaza baÄŸlantÄ± saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in internet Ã¼zerinden aktif durumu geÃ§meyen Whatsapp ile ilgili sorun devam ediyor.

Twitter'da ve Facebook'daki sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± mesajlarÄ±n gÃ¶nderilmemesinden dolayÄ± whatsapp uygulamasÄ±nÄ± kullanamÄ±yor.

WhatsApp, bilindiÄŸi Ã¼zere Facebook bÃ¼nyesinde yer alan ve dÃ¼nyada en Ã§ok kullanÄ±lan uygulama olarak geÃ§mekte ve milyarlarca kiÅŸi kullanÄ±yor.

Twitter'da TT yaparak whatsapp'Ä±n Ã§Ã¶kme sebebi aÃ§Ä±klandÄ±. WhatsApp yetkililerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re uygulamayÄ± kullanan servislerde kesinti olduÄŸu ve konuyla ilgili olarak Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve servis kesintisi arÄ±zasÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu Ã–mer Fatih Sayan da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sorunun TÃ¼rkiye ile alakalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±. Whatsapp ile global seviyede bir problem olduÄŸu raporlandÄ± denildi. TÃ¼rkiyede bulunan operatÃ¶rlerden kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â