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09:39, 04 Mayıs 2017 Perşembe

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Endonezya ve Çin'den uyuşturucu ile mücadelede iş birliği
Endonezya ve Çin'den uyuşturucu ile mücadelede iş birliği

Endonezya ve Çin, uyuşturucuyla mücadelede iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya Ulusal Narkotik Ajansı (BNN) ve Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu (NNCC) temsilcileri, Endonezya’da bir araya geldi.

BNN Başkanı Budi Waseso ile NNCC Genel Sekreteri Lan Weihong başkanlığındaki toplantıda, iki kurum arasında uyuşturucu ile mücadeleyi kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Waseso, “Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem veriyor. İmzalanan bu mutabakat zaptı ile uyuşturucunun yok edilmesinde ortak mücadele edeceğiz.” dedi.

Mutabakat zaptı, iki ülke arasında istihbarat paylaşımını ve narkotik testlerin ortak çalışmalarla yürütülmesini kapsıyor.

Endonezya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu raporlarına göre, geçen yıl ülkede yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ve 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Widodo, 2014'te iktidara geldiğinde uyuşturucuyla mücadelede kararlı adımlar atma sözü vermişti. Ülkede, 2014'ten bu yana uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 15'i yabancı uyruklu 18 kişi idam edilmişti.



İlgili Konular endonezya Çin uyuşturucu kaçakçılığı
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