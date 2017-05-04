09:57, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

ABD Temsilciler Meclisi'nden trilyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eye onay





ABD Temsilciler Meclisi, federal kurumlarÄ±n faaliyetlerini ekim ayÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rmesini saÄŸlayacak 1,1 trilyon dolarlÄ±k genel bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Beyaz Saray'Ä±n Kongredeki CumhuriyetÃ§i ve Demokrat vekillerle yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde hazÄ±rlananÂ bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±Â ABDÂ Temsilciler Meclisinde 118'e karÅŸÄ± 309 oyla kabul edildi. Ã‡etin mÃ¼zakereler sonucunda ortaya Ã§Ä±kan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n bir sonraki duraÄŸÄ± Senato olacak. TasarÄ±, Senatodan geÃ§mesi iÃ§in gereken 60 oyu alÄ±rsa yasalaÅŸmak Ã¼zere ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzasÄ±na sunulacak. Senatonun 1,1 trilyon dolarlÄ±k genel bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±, hÃ¼kÃ¼metin finansman yetersizliÄŸi nedeniyle "kapanmasÄ±nÄ±" Ã¶nlemek iÃ§in mevcut geÃ§ici bÃ¼tÃ§enin sÃ¼resi dolmadan 5 MayÄ±s Cuma gece yarÄ±sÄ± itibarÄ±yla onaylamasÄ± gerekiyor. 103 CUMHURÄ°YETÃ‡Ä° MUHALEFET ETTÄ° Temsilciler Meclisinde Trump yÃ¶netiminin ilk bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 118 vekilden 103'Ã¼nÃ¼n CumhuriyetÃ§i Partiden olmasÄ± dikkati Ã§ekti. Muhalefette kalan CumhuriyetÃ§ilerin 1,1 trilyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nda Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rmeyi vadettiÄŸi duvar iÃ§in finansman yer almÄ±yor. CumhuriyetÃ§ilerin, eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n saÄŸlÄ±k sigortasÄ±na (Obamacare) yÃ¶nelik harcamalar ve devlet destekli aile planlamasÄ± merkezi "Planned Parenthood"u finanse etmesi nedeniyle tasarÄ±ya karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. "DEMOKRATLARIN TALEPLERÄ°NE BOYUN EÄžDÄ°K" CumhuriyetÃ§i Arizona Vekili Andy Biggs, muhafazakar eÄŸilimli Washington Examiner gazetesi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede, "CumhuriyetÃ§iler, 10 yÄ±ldÄ±r ilk defa Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve Beyaz Saray'Ä± kontrol ediyor. Muhafazakar politikalarÄ±mÄ±zÄ± ileri gÃ¶tÃ¼rmek konusunda iyimser olmamÄ±z gerekiyor ancak biz Obamacare'i iptal etme sÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ tutamadÄ±k ve bunu hÃ¼kÃ¼meti finanse etmek iÃ§in 1,1 trilyon dolardan fazla para harcanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bÃ¼tÃ§eyle DemokratlarÄ±n taleplerine boyun eÄŸmemiz takip etti." ifadelerini kullandÄ±.

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