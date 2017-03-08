10:01, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ä°srail, Suriye konusunda Rusya ile koordineli hareket ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'de yayÄ±mlanan Yediot Ahronot gazetesinin haberine gÃ¶re, RusÃ§a yayÄ±n yapan Ä°srail haber kanalÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ä°srail BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin Netanyahu, Ä°srail ordusununÂ RusyaÂ ileÂ Suriye'deki askeri faaliyetlerine iliÅŸkin koordine iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Netanyahu, iki ordu arasÄ±nda herhangi bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n engellenmesi hedefiyle bu koordinasyonun kurulduÄŸunu vurguladÄ±.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile geÃ§en mart ayÄ±nda bir araya geldiÄŸinde Suriye meselesini ele aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Netanyahu, o gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Putin'e, "Biz Suriye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, Ä°ran'dan Hizbullah'a tehlikeli silahlarÄ±n sevk edilmesini engellemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu tÃ¼r giriÅŸimlere karÅŸÄ± harekete geÃ§ilmesi konusunda orduya talimat vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸim." dediÄŸini aktardÄ±.

Putin'e Ã¶nlerinde iki seÃ§enek olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini de kaydeden Netanyahu, "Kendisine, 'Ya iki ordu arasÄ±nda bir koordinasyon kurulur ya da Ã§arpÄ±ÅŸÄ±rÄ±z' dedim ve Ã§arpÄ±ÅŸmayÄ± tercih etmediÄŸimizi de dile getirdim." ifadesini kullandÄ±.

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da geÃ§en mart ayÄ±nda bir araya gelen Netanyahu ile Putin'in OrtadoÄŸu'daki geliÅŸmeler, Suriye krizi, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve Rusya-Ä°srail iliÅŸkilerini ele aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.