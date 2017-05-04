10:06, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ã‡in'de hava kirliliÄŸi normali 32 kat aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in orta ve kuzey kesimindeÂ hava kirliliÄŸiÂ tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±.

Ã‡in Ulusal Meteoroloji Ä°daresi, baÅŸkent Pekin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 eyaletteki pek Ã§ok kentte havadaki zararlÄ± partikÃ¼l oranÄ±nÄ± Ã¶lÃ§en PM 2,5 deÄŸerinin, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "saÄŸlÄ±klÄ±" eÅŸik olarak kabul ettiÄŸi 25 deÄŸerinin 32 kat Ã¼zerine Ã§Ä±karak 800'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. PM 2,5 deÄŸerinde 150 ve Ã¼zeri, "tehlikeli" kabul ediliyor.

Ãœlkenin orta ve kuzey kesimlerinde dÃ¼n geceden itibaren etkili olmaya baÅŸlayan kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n getirdiÄŸi kirli hava dalgasÄ±, hava kirliliÄŸinin tehlikeli boyutlara ulaÅŸmasÄ±na neden oldu. 21 milyon nÃ¼fusa sahip baÅŸkentteki bazÄ± bÃ¶lgelerde gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi 100 metreye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yetkililer, yarÄ±n sabaha kadar sÃ¼receÄŸi tahmin edilen fÄ±rtÄ±na ve hava kirliÄŸi nedeniyle mecbur kalmadÄ±kÃ§a sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, maske kullanÄ±lmasÄ± ve fiziksel efor gerektiren etkinliklerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulundu.

Ä°Ã‡ MOÄžOLÄ°STAN'DAN GELEN KUM FIRTINASI

TrafiÄŸe Ã§Ä±kanlara azalan gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi nedeniyle dikkatli araÃ§ kullanmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken havalimanlarÄ±ndaki gÃ¼venlik tedbirlerinin de artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ã‡in'in kuzeyindeki Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi'nden gelen kum fÄ±rtÄ±nasÄ±, zararlÄ± partikÃ¼llerle birleÅŸerek kirliliÄŸin daha geniÅŸ bir alana yayÄ±lmasÄ±na neden oluyor.

Solunum yoluyla ciÄŸerlere yerleÅŸen havadaki zararlÄ± parÃ§acÄ±klar, kana karÄ±ÅŸarak solunum yollarÄ± enfeksiyonu, kanda pÄ±htÄ±laÅŸma ve kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na yol aÃ§arken astÄ±m ve KOAH gibi hastalÄ±klarÄ± olan yaÅŸlÄ±lar iÃ§in Ã¶lÃ¼mcÃ¼l sonuÃ§lar doÄŸurabiliyor.

HAVA KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ°, HER YIL 1 MÄ°LYON 600 BÄ°N Ã‡Ä°NLÄ°NÄ°N CANINI ALIYOR

YaklaÅŸÄ±k 1 milyar 370 milyonluk nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'de her yÄ±l 1 milyon 600 bin kiÅŸi hava kirliliÄŸine baÄŸlÄ± hastalÄ±klardan hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

Ã‡in, Ã¶zellikle 2014'ten bu yana Ã§evre ve hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. HÄ±zlÄ± kalkÄ±nma ve sanayileÅŸmenin bedeli olarak Ã‡in'deki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerin Ã§oÄŸu, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en kirli kentleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ãœlkede hava kirliliÄŸi alarmÄ± verildiÄŸinde okullar kapatÄ±lÄ±yor, trafiÄŸe Ã§Ä±kan otomobil sayÄ±sÄ± azalÄ±yor ve halk sokakta maskeyle dolaÅŸÄ±yor.