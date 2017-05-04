Ã‡in'de hava kirliliÄŸi normali 32 kat aÅŸtÄ±

Ã‡in'in orta ve kuzey kesimindeÂ hava kirliliÄŸiÂ tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±.
Ã‡in Ulusal Meteoroloji Ä°daresi, baÅŸkent Pekin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 eyaletteki pek Ã§ok kentte havadaki zararlÄ± partikÃ¼l oranÄ±nÄ± Ã¶lÃ§en PM 2,5 deÄŸerinin, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "saÄŸlÄ±klÄ±" eÅŸik olarak kabul ettiÄŸi 25 deÄŸerinin 32 kat Ã¼zerine Ã§Ä±karak 800'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. PM 2,5 deÄŸerinde 150 ve Ã¼zeri, "tehlikeli" kabul ediliyor.
Ãœlkenin orta ve kuzey kesimlerinde dÃ¼n geceden itibaren etkili olmaya baÅŸlayan kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n getirdiÄŸi kirli hava dalgasÄ±, hava kirliliÄŸinin tehlikeli boyutlara ulaÅŸmasÄ±na neden oldu. 21 milyon nÃ¼fusa sahip baÅŸkentteki bazÄ± bÃ¶lgelerde gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi 100 metreye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Yetkililer, yarÄ±n sabaha kadar sÃ¼receÄŸi tahmin edilen fÄ±rtÄ±na ve hava kirliÄŸi nedeniyle mecbur kalmadÄ±kÃ§a sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, maske kullanÄ±lmasÄ± ve fiziksel efor gerektiren etkinliklerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulundu.
TrafiÄŸe Ã§Ä±kanlara azalan gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi nedeniyle dikkatli araÃ§ kullanmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken havalimanlarÄ±ndaki gÃ¼venlik tedbirlerinin de artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ã‡in'in kuzeyindeki Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi'nden gelen kum fÄ±rtÄ±nasÄ±, zararlÄ± partikÃ¼llerle birleÅŸerek kirliliÄŸin daha geniÅŸ bir alana yayÄ±lmasÄ±na neden oluyor.
Solunum yoluyla ciÄŸerlere yerleÅŸen havadaki zararlÄ± parÃ§acÄ±klar, kana karÄ±ÅŸarak solunum yollarÄ± enfeksiyonu, kanda pÄ±htÄ±laÅŸma ve kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na yol aÃ§arken astÄ±m ve KOAH gibi hastalÄ±klarÄ± olan yaÅŸlÄ±lar iÃ§in Ã¶lÃ¼mcÃ¼l sonuÃ§lar doÄŸurabiliyor.
YaklaÅŸÄ±k 1 milyar 370 milyonluk nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'de her yÄ±l 1 milyon 600 bin kiÅŸi hava kirliliÄŸine baÄŸlÄ± hastalÄ±klardan hayatÄ±nÄ± kaybediyor.
Ã‡in, Ã¶zellikle 2014'ten bu yana Ã§evre ve hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. HÄ±zlÄ± kalkÄ±nma ve sanayileÅŸmenin bedeli olarak Ã‡in'deki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerin Ã§oÄŸu, aynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n en kirli kentleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ãœlkede hava kirliliÄŸi alarmÄ± verildiÄŸinde okullar kapatÄ±lÄ±yor, trafiÄŸe Ã§Ä±kan otomobil sayÄ±sÄ± azalÄ±yor ve halk sokakta maskeyle dolaÅŸÄ±yor.
Irak'ta Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonunu baÅŸladÄ±
Ä°zvestiya gazetesi, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. Putin, 'TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz' dedi"
ABD'nin eski Avrasya Enerji Ã–zel Temsilcisi ve KÃ¼resel Enerji Merkezi Kurucu DirektÃ¶rÃ¼ Morningstar, "(Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸma) ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak" dedi
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Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de hava kirliliÄŸini Ã¶lÃ§en PM 2,5 deÄŸeri, saÄŸlÄ±klÄ± eÅŸiÄŸin 32 kat Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Kum fÄ±rtÄ±nasÄ±yla gelen kirli hava kÃ¼tlesi nedeniyle halka mecbur kalmadÄ±kÃ§a sokaÄŸa Ã§Ä±kmama uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Rusya ile Suriye'deki askeri faaliyetlere iliÅŸkin koordine iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± ifade etti
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WhatsApp yetkililerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re uygulamayÄ± kullanan servislerde kesinti olduÄŸu ve konuyla ilgili olarak Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avrupa BirliÄŸini Ä°ngiltereâ€™deki seÃ§imleri etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±