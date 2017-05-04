10:11, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

TSK'dan Ã‡ukurca kÄ±rsalÄ±na ve Zap bÃ¶lgesine hava harekatÄ±





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na ve Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 4 silah mevzii ve 2 maÄŸara ile sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, sabah saatlerinde Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde hava destekli operasyon sÄ±rasÄ±nda bir grup PKK Ã¼yesinin Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi.Â Bunun Ã¼zerine Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ylaÂ Ã‡ukurcaÂ kÄ±rsalÄ± ile Irakâ€™Ä±n kuzeyindekiÂ Zap bÃ¶lgesineÂ hava harekatÄ±Â dÃ¼zenlendi. Hava harekatÄ±nda PKK'lÄ±lara ait 4 silah mevzisi ile 2 maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.