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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:17, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
10:19, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Hakkari'de Ã§atÄ±ÅŸma, 7 asker yaralÄ±
Hakkari'de Ã§atÄ±ÅŸma, 7 asker yaralÄ±

Hakkari' nin Ã‡ukurca ilÃ§esi GÃ¼ven daÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan bir grup PKK' lÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1' i aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 7 asker yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hakkari' nin Ã‡ukurca ilÃ§esi GÃ¼ven daÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan bir grup PKK' lÄ± tespit edildi. SÃ¼per kobra ve savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla 8 hedef vurulurken 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1' i aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 7 asker yaralandÄ±." denildi.



Ä°lgili Konular hakkari askere saldÄ±rÄ±
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