10:21, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Apple'dan ABD'ye 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AmerikalÄ± teknoloji ÅŸirketiÂ Apple'Ä±n Ãœst YÃ¶neticisi (CEO)Â Tim Cook, ÅŸirketin ABD'nin imalat sektÃ¶rÃ¼ne 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Cook, Amerikan televizyon kanalÄ± CNBC'ye verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Apple'Ä±n "ileri imalat" adlÄ± bir fon oluÅŸturduÄŸunu ve firmanÄ±n bu fona 1 milyar dolar aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SÃ¶z konusu fon sayesinde yapÄ±lacak ilk yatÄ±rÄ±mÄ±n bu ayÄ±n sonunda aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Cook, "Fon sayesinde durgun suda hareketlilik oluÅŸturmak istiyoruz. Ä°malat sektÃ¶rÃ¼nde istihdam yaratabilirsek, bu katlanarak daha Ã§ok iÅŸ imkanÄ±na neden olacak." ifadelerini kullandÄ±.

Cook, Apple'Ä±n ÅŸu ana kadar ABD'de 2 milyon kiÅŸiye doÄŸrudan iÅŸ imkanÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na ve geÃ§en sene Ã¼lkede 50 milyar dolarlÄ±k harcama yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, firmanÄ±n Ã§evre projeleri, yenilenebilir enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve istihdam oluÅŸturarak topluma katkÄ±da bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

256 MÄ°LYAR DOLAR NAKDÄ° VAR

Apple'Ä±n geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan bilanÃ§osuna gÃ¶re, ÅŸirketin yaklaÅŸÄ±k 256 milyar dolar nakdi bulunuyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump hÃ¼kÃ¼metinin geÃ§en hafta aÃ§Ä±klanan yeni vergi reformu planÄ±na gÃ¶re, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gÃ¶steren AmerikalÄ± ÅŸirketlerin gelir ve varlÄ±klarÄ±ndan bir defaya mahsus vergi alÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor.

Uzmanlar, Apple'Ä±n elinde bulunan nakdin vergiye tabi tutulmadan Ã¶nce, ÅŸirketin baÅŸka firmalarÄ± satÄ±n alma yolunu tercih edebileceÄŸine iÅŸaret ediyor.

Apple, en son 2014 yÄ±lÄ±nda ses sistemleri ÅŸirketi Beats Electronics'i 3 milyar dolara satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

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