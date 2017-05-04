ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar bekleniyor

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nÄ±n ilk 4 gÃ¼nÃ¼nde 18 tanÄ±k dinlendi.
MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, adliye binasÄ±ndaki salonlarÄ±n fiziki yetersizliÄŸi nedeniyle daha uygun olan MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmanÄ±n 5. gÃ¼nÃ¼nde de dava dosyasÄ±na gÃ¶nderilen deliller ve tanÄ±k ifadeleri okundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 kiÅŸi ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de mÃ¼dahillik talebi kabul edilen davanÄ±n, ikinci duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti bazÄ± sanÄ±k ve sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ± dinleyerek ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.Â
Ara kararda, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla davaya mÃ¼ÅŸteki sÄ±fatÄ±yla katÄ±lma baÅŸvurusu yapan BaÅŸbakanlÄ±k'Ä±n yanÄ± sÄ±ra suikast giriÅŸimi gecesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan DoÄŸan'Ä±n taleplerinin de karara baÄŸlanmasÄ± bekleniyor.
Ara kararda ayrÄ±ca mahkemeye ikinci kez "gizli tanÄ±k" olarak ifade vermek iÃ§in baÅŸvuruda bulunan ve kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan kiÅŸinin bu talebinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°kinci duruÅŸmanÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru davanÄ±n savcÄ±sÄ± Ali Cenk DÃ¼zgÃ¼n, toplanan delillerin yeterince aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtuÄŸunu belirterek, esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± sundu.
DavanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± firari Fetullah GÃ¼len ile diÄŸer firari sanÄ±klar Ã–zcan Karacan ve Burkay Karatepe'nin dosyalarÄ±nÄ±n, mahkemenin karar verme sÃ¼recini uzatacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle bu davadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen DÃ¼zgÃ¼n, mÃ¼talaasÄ±nda sanÄ±klardan 43'Ã¼ iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis talebinde bulundu.
Dinlenen 18 tanÄ±ktan birÃ§oÄŸu, sanÄ±klarÄ±n daha Ã¶nceki ifadelerini yalanladÄ±.
Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde 15 Temmuz 2016 gecesi helikoptere bilerek arÄ±za yaptÄ±ran ve suikast giriÅŸimine katÄ±lmayan Pilot Yarbay Bahattin AkgÃ¼l'Ã¼n anlattÄ±klarÄ±, Marmaris'e suikast timini gÃ¶tÃ¼ren pilotlar eski 3. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanÄ± Albay Murat DaÄŸlÄ± ve Pilot Albay Zeki GÃ¶Ã§men'in teÅŸebbÃ¼sten haberdar olmadÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n yalan olduÄŸunu gÃ¶sterdi. AkgÃ¼l, ifadesinde, GÃ¶Ã§men'in giriÅŸim gecesi, "Biz yarÄ±n ya kahraman olacaÄŸÄ±z ya da vatan haini.", DaÄŸlÄ±'nÄ±n ise "Åžu anda tarihe tanÄ±klÄ±k ediyorsunuz hatta tarihin iÃ§indesiniz." dediÄŸini aktardÄ±.
Marmaris Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesine iliÅŸkin 155 Polis Ä°mdat hattÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n da okunduÄŸu duruÅŸmada, ihbarlara gÃ¶re sanÄ±klarÄ± taÅŸÄ±yan helikopterlerin saat 03.03'te Marmaris'e geldikleri, 03.10'da helikopterlerden ateÅŸ aÃ§Ä±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± netleÅŸtirildi. Bu kayÄ±tlar da sanÄ±klarÄ±n suikast giriÅŸiminden Ã¶nce baÅŸka bir grubun helikopterlerle bÃ¶lgeye gelerek etrafÄ± taradÄ±klarÄ± iddialarÄ±nÄ± Ã§Ã¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ oldu.
FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamedeki tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden biri olan iÅŸ adamÄ± Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, saÄŸlÄ±k gerekÃ§eleriyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
TBMM personelinin gÃ¶revde yÃ¼kselme yÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, yapÄ±lacak sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lmak iÃ§in yÃ¼z puan Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± gereken 70 puan, 60'a dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verilmesi bekleniyor
Hakkari' nin Ã‡ukurca ilÃ§esi GÃ¼ven daÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesine sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan bir grup PKK' lÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1' i aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 7 asker yaralandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na ve Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 4 silah mevzii ve 2 maÄŸara ile sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Edirne Belediyesince Selimiye Camisi'nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±ndaki HafÄ±zaÄŸa KonaÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesiyle oluÅŸturulan Edirne Kent BelleÄŸi MÃ¼zesi, kentin 656. fetih yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 5 MayÄ±s'ta hizmete aÃ§Ä±lacak
ISESCO Genel Sekreteri Tuveycri, "TÃ¼rkiye'nin ISESCO'ya Ã¼yeliÄŸi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde tamamlanacak. TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." dedi
PKK'ya 2016'nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda 415 terÃ¶rist katÄ±lÄ±rken, bu sayÄ± 2017'nin aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 90 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 41'de kaldÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hazreti Peygamber iÃ§in, "O mazlumlarÄ±n hamisiydi. Her alanda O'nu Ã¶rnek alacaÄŸÄ±z. O'nu Ã¶rnek almak ve hÃ¼rmet etmek bu milletin en Ã¶nemli ÅŸiarlarÄ±ndan birisidir" dedi
Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda giren 90 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Valilik kentte yapÄ±lacak Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gÃ¼n boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Rusya'nÄ±n SoÃ§i ÅŸehrinde biraraya gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, 1.5 saat sÃ¼ren baÅŸbaÅŸa sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, "Domates dÄ±ÅŸÄ±nda her konuda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±." dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Polis Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
YSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TÃ¼rkiye'de internet sitesi Ã¼zerinde yayÄ±n yapan El Cezire TÃ¼rk, yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸini duyurdu