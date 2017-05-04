10:25, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nÄ±n ilk 4 gÃ¼nÃ¼nde 18 tanÄ±k dinlendi.

MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, adliye binasÄ±ndaki salonlarÄ±n fiziki yetersizliÄŸi nedeniyle daha uygun olan MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmanÄ±n 5. gÃ¼nÃ¼nde de dava dosyasÄ±na gÃ¶nderilen deliller ve tanÄ±k ifadeleri okundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 kiÅŸi ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de mÃ¼dahillik talebi kabul edilen davanÄ±n, ikinci duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti bazÄ± sanÄ±k ve sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ± dinleyerek ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.Â

Ara kararda, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla davaya mÃ¼ÅŸteki sÄ±fatÄ±yla katÄ±lma baÅŸvurusu yapan BaÅŸbakanlÄ±k'Ä±n yanÄ± sÄ±ra suikast giriÅŸimi gecesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan DoÄŸan'Ä±n taleplerinin de karara baÄŸlanmasÄ± bekleniyor.

Ara kararda ayrÄ±ca mahkemeye ikinci kez "gizli tanÄ±k" olarak ifade vermek iÃ§in baÅŸvuruda bulunan ve kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan kiÅŸinin bu talebinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

43 SANIÄžA AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET HAPÄ°S Ä°STEMÄ°Â

Ä°kinci duruÅŸmanÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru davanÄ±n savcÄ±sÄ± Ali Cenk DÃ¼zgÃ¼n, toplanan delillerin yeterince aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtuÄŸunu belirterek, esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± sundu.

DavanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± firari Fetullah GÃ¼len ile diÄŸer firari sanÄ±klar Ã–zcan Karacan ve Burkay Karatepe'nin dosyalarÄ±nÄ±n, mahkemenin karar verme sÃ¼recini uzatacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle bu davadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen DÃ¼zgÃ¼n, mÃ¼talaasÄ±nda sanÄ±klardan 43'Ã¼ iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis talebinde bulundu.

TANIK Ä°FADELERÄ° SANIKLARIN Ä°FADELERÄ°YLE Ã‡ELÄ°ÅžTÄ°

Dinlenen 18 tanÄ±ktan birÃ§oÄŸu, sanÄ±klarÄ±n daha Ã¶nceki ifadelerini yalanladÄ±.

Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde 15 Temmuz 2016 gecesi helikoptere bilerek arÄ±za yaptÄ±ran ve suikast giriÅŸimine katÄ±lmayan Pilot Yarbay Bahattin AkgÃ¼l'Ã¼n anlattÄ±klarÄ±, Marmaris'e suikast timini gÃ¶tÃ¼ren pilotlar eski 3. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanÄ± Albay Murat DaÄŸlÄ± ve Pilot Albay Zeki GÃ¶Ã§men'in teÅŸebbÃ¼sten haberdar olmadÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n yalan olduÄŸunu gÃ¶sterdi. AkgÃ¼l, ifadesinde, GÃ¶Ã§men'in giriÅŸim gecesi, "Biz yarÄ±n ya kahraman olacaÄŸÄ±z ya da vatan haini.", DaÄŸlÄ±'nÄ±n ise "Åžu anda tarihe tanÄ±klÄ±k ediyorsunuz hatta tarihin iÃ§indesiniz." dediÄŸini aktardÄ±.

Marmaris Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesine iliÅŸkin 155 Polis Ä°mdat hattÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n da okunduÄŸu duruÅŸmada, ihbarlara gÃ¶re sanÄ±klarÄ± taÅŸÄ±yan helikopterlerin saat 03.03'te Marmaris'e geldikleri, 03.10'da helikopterlerden ateÅŸ aÃ§Ä±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± netleÅŸtirildi. Bu kayÄ±tlar da sanÄ±klarÄ±n suikast giriÅŸiminden Ã¶nce baÅŸka bir grubun helikopterlerle bÃ¶lgeye gelerek etrafÄ± taradÄ±klarÄ± iddialarÄ±nÄ± Ã§Ã¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ oldu.