10:36, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

'Castro'nun yerine sÃ¼rpriz bir isim gelecek' iddiasÄ±





Raul Castro'nun kÄ±zÄ± Mariela, babasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rpriz bir ismin gÃ¶reve gelebileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼baÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Raul Castro'nun kÄ±zÄ±Â Mariela Castro, babasÄ±ndan sonra devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine gelecek ismin KÃ¼balÄ±larÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtabileceÄŸini sÃ¶yledi. Mariela, babasÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda gÃ¶revinden ayrÄ±lmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±ndan sonra sÃ¼rpriz bir ismin gÃ¶reve gelebileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Castro'nun kÄ±zÄ± Mariela, "Bazen aniden etrafa gÃ¶z gezdirir ve 'Ne kadar enteresan, ben bu kiÅŸiyi hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim' dersiniz. Her zaman sÃ¼rprizler vardÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

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