10:32, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

KeÅŸmir'de 20 kÃ¶y kuÅŸatma altÄ±nda





Hindistan iÅŸgali altÄ±nda bulunan KeÅŸmir'de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k yanlÄ±sÄ± gruplara yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan arama kapsamÄ±nda 20 kÃ¶y kuÅŸatma altÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan iÅŸgali altÄ±nda bulunan GÃ¼ney KeÅŸmir'in Shopian bÃ¶lgesinde bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± operasyonÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±. BÃ¶lgedeki en az 20 kÃ¶y askerler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±ldÄ±. Yerel kaynaklar Sugan, Turkuwangan ve bitiÅŸiÄŸindeki kÃ¶ylerde saklanmakta olduklarÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenilen direniÅŸÃ§ilerin etkisiz hale getirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin sabahÄ±n erken saatlerinde bÃ¼yÃ¼k bir kordon oluÅŸturularak arama operasyonu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kaynak, Sugan ve Turkuwangan'daki insanlarÄ±n gÃ¼venlik operasyonuna direndiÄŸini ve hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± taÅŸla karÅŸÄ±lÄ±k verdiklerini sÃ¶yledi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin yerel halkaÂ gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± bombaÂ ile misilleme yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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