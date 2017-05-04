10:43, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait 3 evi yÄ±ktÄ±





Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria'nÄ±n gÃ¼neyindeki BeytÃ¼llahim kenti yakÄ±nlarÄ±nda Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Velce kÃ¶yÃ¼ muhtarÄ± HÄ±dÄ±r el-Arec,Â Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin kÃ¶ye baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, 2'si yapÄ±m aÅŸamasÄ±nda 3Â evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â SÃ¶z konusu evler iÃ§in yaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce yÄ±kÄ±m ihtarÄ± verildiÄŸini ifade eden Arec, Ä°srail Ä°stinaf Mahkemesinin evlerle ilgili nihai kararÄ±nÄ± 7 MayÄ±s'ta vermesini beklediklerini ancak Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin karardan Ã¶nce evleri yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â Ä°SRAÄ°L ASKERLERÄ° BÄ°R FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°YÄ° YARALADI Ã–te yandan Ä°srail askerleri, El-Halil'deki Hz.Ä°brahim Camisi yakÄ±nlarÄ±nda da bir Filistinliye ateÅŸ aÃ§tÄ±. Olayda yaralanan Filistinli, bir sÃ¼re yaralÄ± halde bekletildikten sonra Ä°srail gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan hastaneye nakledildi. YaralÄ± Filistinlinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

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