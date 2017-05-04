8. Uluslararası Dergi Fuarı başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Dergi Fuarı” bugün ( 4 Mayıs 2017)başlıyor. Sirkeci Tren Garı’nda gerçekleşen fuar, 4-9 Mayıs tarihleri arasında okurlarla buluşuyor.
"HEMŞEHRİ DERNEĞİNDEN DAHA KIYMETLİDİR"
Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin, ‘Kitap fuarı var, neden daha tematik bir fuar olarak dergi fuarı olmasın’ diye yola çıktıklarını söyledi. Dergilerin kültür hayatımızdaki önemini hatırlatmak için bu fuarın biçilmiş kaftan olduğunu söyleyen Gültekin, dergiciliğin bir okul olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
Dergicilik üzerine yurt dışında da çalışmalar yaptıklarının altını çizen Gültekin, “Değerini bilen zaten bu işin kıymetini de biliyor. Bana göre bir hemşehri derneğinden daha kıymetlidir dergicilerin bulunduğu bir mekan. Bunu bir kısım yönetici insanların fark etmesinde fayda var. Fark etmezse dergicilere bir şey olmaz. Onlar zaten delidir, durduramazsınız. O zaten beğenmesen de, engellesen de, yasaklasan da dergisini çıkaracaktır. Fakat kıymetinin farkında olursak, o takdir edilmiş olacak, belki başkaları da buna özenecek ve bir şeyler yapmaya çalışacaktır” ifadelerini kullandı.
55 DERGİDEN 500 DERGİYE
Gültekin, “55 dergiyle başladığımız fuar, bu yıl kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda 500 dergiye çıktı” dedi.
Altı gün sürecek fuar kapsamında söyleşiler, panel, konferans ve yazar buluşmaları da yapılacak. “Özel sayılar ve dosya dergiciliği” ana teması altında gerçekleşecek olan fuar, bir hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerin hizmetinde olacak.
KAPANAN DERGİ HAZİNELERİ
Bu yıl ilk kez fuarda açılacak olan “Dergi Hazineleri Özel Bölümü”nde Tohum, Hareket, Çatı, Milli Gençlik, Tarih ve Medeniyet, Tarih ve Düşünce, Yerliler, Edebiyat Dergisi, Sözleşme, Bilgi ve Hikmet, Cuma, Sivil Toplum (ST), İslam, Hakses, Hilal, Hareket, Diriliş gibi ve daha bir çok kapanmış dergi de görülebilecek.
Cizrelilerin insan olarak kucaklaşmaya, hâl hatır sorulmaya ihtiyacı var. Çocukların başlarının okşanması, yetimlerin yüzlerinin güldürülmesi gerekiyor. Bu cümleden olarak halkla kucaklaşmanın vakti geldi de geçiyor. Çünkü biz onlardan sorumluyuz. Sahici bir sahiplenmeyle sorumluyuz.
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