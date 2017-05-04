11:27, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Madagaskar'da 16 Kur'an kursu kapatÄ±lÄ±yor



Foto: ArÅŸiv

Madagaskar EÄŸitim BakanÄ± Paul Rabary, "Ä°slami Ã¶zel okul" olarak kurulan ancak daha sonra Kur'an kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len 16 kuruluÅŸu kapatacaklarÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MadagaskarÂ EÄŸitim BakanÄ±Â Paul Rabary, belirlenen ÅŸartlara uymayan 16Â Kur'an-Ä± Kerim kursunun kapatÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini bildirdi. Rabary, ulusal radyoda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°slami Ã¶zel okul" olarak kurulan ancak daha sonra Kur'an kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len 16 kuruluÅŸu kapatacaklarÄ±nÄ± belirtti. Ã–zel okullarda dini eÄŸitimin haftada sadece bir saat verilebileceÄŸini kaydeden Rabary, ancak Kur'an kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len bu Ã¶zel okullarda haftada 5 saat dini eÄŸitim verildiÄŸini dile getirdi. Rabary, kararÄ±n gerekÃ§elerini anlatmak ve detaylandÄ±rmak iÃ§in Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden yetkililerle masaya oturmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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