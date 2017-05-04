11:30, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ä°ran'da maden faciasÄ± nedeniyle 3 gÃ¼nlÃ¼k yas





DÃ¼n GÃ¼listan eyaletinde yaÅŸanan maden faciasÄ± nedeniyle 3 gÃ¼n genel yas ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±nÂ GÃ¼listanÂ eyaletinde dÃ¼n yaÅŸananÂ maden faciasÄ±Â sonrasÄ±, eyalette 3 gÃ¼nÂ genel yasÂ ilan edildiÄŸi bildirildi. Ä°ran resmi haber ajansÄ±nda (IRNA) yer alan habere gÃ¶re, AzadÅŸehr kentinde meydana gelen maden faciasÄ± sonrasÄ±, Ä°ran Lideri Ali Hamaney'in GÃ¼listan temsilcisi ve eyalet valisi KazÄ±m Nurmufidi tarafÄ±ndan eyalette 3 gÃ¼nlÃ¼k genel yas ilan edildi. GÃ¼listan eyalet valisi Nurmufidi yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, maden faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulundu. Ä°ran'Ä±n kuzey eyaletlerinden GÃ¼listan'daki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde, dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde, meydana gelen patlama sonucu 35 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ 70 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiye kadar 22 kiÅŸinin cansÄ±z bedeninin gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, kalan 13 madencinin cesedine ulaÅŸmak iÃ§in yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.

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