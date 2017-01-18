11:35, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Meclis personelinin gÃ¶revde yÃ¼kselme yÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meclis personelinin gÃ¶revde yÃ¼kselmesi iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lmak iÃ§in yÃ¼z tam puan Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± gerekenÂ 70 puan 60'a dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari TeÅŸkilatÄ± GÃ¶revde YÃ¼kselme ve Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelik TaslaÄŸÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nda kabul edildi.

Buna gÃ¶re, SÄ±nav Kurulu, baÅŸkan dahil beÅŸ asilÂ veÂ Ã¼Ã§ Ã¼yeden oluÅŸacak. Ä°nsan KaynaklarÄ± BaÅŸkanÄ±, SÄ±nav Kurulunun asil Ã¼yesi olacak.

SÄ±nav Kurulunun baÅŸkanÄ± ve Ã¼yeleri, sÄ±nava alÄ±nacak personelden, lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim hariÃ§ Ã¶ÄŸrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarÄ±yla daha dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede olamayacak.

SINAVDA BAÅžARILI Â SAYILMAK Ä°Ã‡Ä°N ALINMASI GEREKEN PUAN DÃœÅžÃœRÃœLDÃœ

YÃ¶netmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle; sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lmak iÃ§in, yÃ¼z tam puan Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± gereken 70 puan 60'a dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lan adaylar arasÄ±nda, baÅŸvuruda bulunduklarÄ± kadro unvanlarÄ± itibarÄ±yla en yÃ¼ksek puan alandan baÅŸlamak Ã¼zere yapÄ±lan sÄ±ralamada, duyuruda belirtilen boÅŸ kadro sayÄ±sÄ±nÄ±n en Ã§ok beÅŸ katÄ± kadar aday, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava veya uygulama sÄ±navÄ±na girmeye hak kazanacak. Mevcut dÃ¼zenlemede boÅŸ kadro sayÄ±sÄ±nÄ±n en Ã§ok dÃ¶rt katÄ± kadar aday, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava veya uygulama sÄ±navÄ±na girmeye hak kazanÄ±yordu.

GÃ¶revde yÃ¼kselme ve unvan deÄŸiÅŸikliÄŸi suretiyle yapÄ±lacak atamalarda baÅŸarÄ± puanÄ± esas alÄ±nacak. BaÅŸarÄ± puanÄ±, yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ veya uygulama sÄ±nav puanlarÄ±nÄ±n aritmetik ortalamasÄ± esas alÄ±nmak suretiyle tespit edilecek. Unvanlar itibariyle en yÃ¼ksek puan alan adaydan baÅŸlamak Ã¼zere baÅŸarÄ± listesi oluÅŸturulacak.

YÃœZDE 20 YERÄ°NE, ASÄ°L ADAY SAYISI KADAR YEDEK ADAY

SÄ±nav Kurulu, sÄ±nav duyurusunda ilan edilen kadro sayÄ±sÄ±nÄ± geÃ§meyecek sayÄ±da asil aday belirleyecek; ayrÄ±ca, asil aday sayÄ±sÄ±nÄ± geÃ§meyecek sayÄ±da yedek aday belirlenebilecek. Mevcut dÃ¼zenlemede, asil aday sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini geÃ§meyecek sayÄ±da yedek aday belirlenebiliyordu.

YÃ¶netmelikle yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re; sÄ±navlarda sorularÄ±n yÃ¼zde 5'inden fazlasÄ±nÄ±n hatalÄ± olduÄŸunun tespit edilmesi halinde sÄ±navÄ±n iptal edilmesi ve 6 ay iÃ§inde yeni sÄ±nav yapÄ±lmasÄ± yerine, yapÄ±lan sÄ±navlarda hatalÄ± sorulara tekabÃ¼l eden puanlar eÅŸit ÅŸekilde diÄŸer sorulara daÄŸÄ±tÄ±lacak.

Hizmet gruplarÄ± arasÄ±nda, gÃ¶revde yÃ¼kselme mahiyetindeki geÃ§iÅŸler sÄ±nava tabi olacak.

Personel, bulunduÄŸu hizmet grubunun kendi iÃ§inde kalmak ve atanÄ±lacak kadronun gerektirdiÄŸi ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak kaydÄ±yla, unvanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alt hizmet grubu ve altÄ±nda kalan alt hizmet grubunda yer alan kadrolara, gÃ¶revde yÃ¼kselme sÄ±navÄ±na tabi tutulmadan isteÄŸi halinde atanabilecek.