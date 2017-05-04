DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin eski Avrasya Enerji Ã–zel Temsilcisi ve KÃ¼resel Enerji Merkezi Kurucu DirektÃ¶rÃ¼ Richard Morningstar, ABD'nin, nÃ¼kleer faaliyetlerini sona erdirmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ä°ran'a uygulanan ambargolarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± karara baÄŸlayan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalmasÄ±nÄ± Ã§ok istediÄŸini belirterek, "Bu, ciddi ÅŸekilde ABD'nin Ã§Ä±karÄ±na olacaktÄ±r. ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek Avrupa BirliÄŸi (AB) gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak." dedi.
Morningstar, Ä°ran ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) beÅŸ daimi Ã¼yesi ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa ile Almanya'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu 5+1 Ã¼lkeleri arasÄ±nda iki yÄ±l Ã¶nce Viyana'da imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n geleceÄŸi ve ABD yÃ¶netiminin konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± AA muhabirine deÄŸerlendirdi.
"TRUMP'IN ATACAÄžI ADIMLAR BELLÄ° DEÄžÄ°L"
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "berbat" olarak nitelendirdiÄŸi anlaÅŸmayÄ± imzalamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirmesi ve "Ä°ran, anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmÄ±yor. Davranmak zorunda ama davranmÄ±yor." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Morningstar, Trump'Ä±n ne tÃ¼r adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± henÃ¼z ortaya koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
"ABD'nin anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalmasÄ±nÄ± Ã§ok isterim. Bu, ciddi ÅŸekilde ABD'nin Ã§Ä±karÄ±na olacaktÄ±r." diyen Morningstar, Trump'Ä±n tutumuna karÅŸÄ±lÄ±k AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin anlaÅŸmanÄ±n diplomasinin iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n delili olduÄŸu ve uygulanmasÄ±na katkÄ± yapmak isteyen herkesle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecekleri ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Morningstar, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa, bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek AB gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak. YaptÄ±rÄ±mlarÄ± tekrar uygulamaya baÅŸlamamÄ±z halinde bunun diÄŸer Ã¼lkeler tarafÄ±ndan da tekrar hayata geÃ§irileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. BÃ¶yle bir uygulama, hem zor olur hem de ABD'yi izole edilmiÅŸ bir duruma sokar."
"ABD ANLAÅžMAYI BOZMAMALI"
UluslararasÄ± Enerji AjansÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Ä°ran'Ä±n anlaÅŸma uyarÄ±nca gerekli Ã¶nlemleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ä°ran'a uygulanan ekonomik ve finansal yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Morningstar, bu nedenle, Ä°ran anlaÅŸmaya uyduÄŸu sÃ¼rece ABD'nin de anlaÅŸmayÄ± bozmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Irak'ta Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonunu baÅŸladÄ±
Ä°zvestiya gazetesi, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. Putin, 'TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz' dedi"
ABD'nin eski Avrasya Enerji Ã–zel Temsilcisi ve KÃ¼resel Enerji Merkezi Kurucu DirektÃ¶rÃ¼ Morningstar, "(Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸma) ABD, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rÄ±rsa bunu yapan tek Ã¼lke olacak ve gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse anlaÅŸmaya imza atan diÄŸer Ã¼lkelerden soyutlanacak" dedi
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