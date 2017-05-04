12:28, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Rus basÄ±nÄ±nda ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi





Ä°zvestiya gazetesi, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. Putin, 'TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz' dedi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in dÃ¼n SoÃ§i'de yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme, Rus basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu. Rusya'nÄ±n Ã¶nde gelen gazeteleri, ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin Ã§ok sayÄ±da haberin yanÄ± sÄ±ra izlenim, makale ve kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± yayÄ±mladÄ±. SoÃ§i'deki "BoÃ§arov RuÃ§ey" devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± rezidansÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye basÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi Rus ve TÃ¼rk basÄ±nÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Rusya'daki yabancÄ± gazeteciler de takip etti. ORTAKLIK Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE GERÄ° DÃ–NÃœYORUZ Ä°zvestiya gazetesi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi "OrtaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdi. Haberde Putin ve ErdoÄŸan'Ä±n ekonomideki kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin detaylara yer verilen haberde, Moskova ve Ankara'nÄ±n Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri fikrine sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Haberde, "Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi kapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda 3 saatten fazla sÃ¼rdÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Putin, TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci geride kaldÄ±. Normal ortaklÄ±k iÅŸbirliÄŸine geri dÃ¶nÃ¼yoruz.' dedi." ifadelerine yer verildi. Kommersant gazetesi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin tam sayfa bir izlenime yer verdi. "Dere kenarÄ±nda domates Ã§iÃ§ek aÃ§acak" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verilen izlenimde, Rusya'nÄ±n domates konusunda geri adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ± ancak diÄŸer konularda mutabakat saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. "DOMATES HARÄ°Ã‡ HERÅžEY" Tass haber ajansÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin hemen ardÄ±ndan abonelerine sunduÄŸu haberinde "Domates dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸey" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Haberde, "Putin ve ErdoÄŸan SoÃ§i'de oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± ve verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ankara ve Moskova, domates hariÃ§ ticaretteki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±. Vize konusunda da bazÄ± kolaylÄ±klar saÄŸlanacak." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Haberde, Putin'in "Ä°liÅŸkilerimizin normalleÅŸme sÃ¼recini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± emin bir ÅŸekilde sÃ¶yleyebiliriz." ifadesi alt baÅŸlÄ±k olarak verildi. Ria-Novosti haber ajansÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin Ã§ok sayÄ±da haber geÃ§ti. Life-News kanalÄ±, "KÄ±sÄ±tlamalar kalkÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± haberinde, "BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Putin, kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ekonomiye zarar verdiÄŸini belirtti ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretteki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Tek istisna domates." ifadelerine yer verdi.

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