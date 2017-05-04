12:46, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonu baÅŸladÄ±





Irak'ta Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonunu baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'taÂ Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±nÄ±Â DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. MusulÂ Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± KomutanÄ± Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 9.ZÄ±rhlÄ± Birlikleri, 73.Tugay ve Federal Polis TeÅŸkilatÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerin, Musul'un kuzeybatÄ±sÄ±ndaki MiÅŸerfe, Kenise ve Harmat bÃ¶lgesine girdiÄŸini duyurdu. Irak'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul, Haziran 2014'te DEAÅž kontrolÃ¼ne girmiÅŸti. Irak gÃ¼Ã§leri, KasÄ±m 2016'da kentin doÄŸusunu geri alÄ±rken, 19 Åžubat'ta da Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± kurtarma operasyonunu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.