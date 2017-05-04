DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Turkcell Hukuk ve RegÃ¼lasyondan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Serhat Demir, dijitalleÅŸme konusunda gayretli olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK), UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi kurumlarÄ±n rehberlik yÃ¶nÃ¼nÃ¼n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir ekosistemde Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yapmaya hazÄ±rÄ±z." dedi.
Demir, BTK binasÄ±nda dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye BiliÅŸim Zirvesi kapsamÄ±ndaki "Ä°ÅŸletmeciler Oturumu"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin yaklaÅŸÄ±k 80 yÄ±l Ã¶nce uÃ§ak imalatÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1944 yÄ±lÄ±nda ilk Ä°stanbul-Ankara seferinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Ä°lk yerli uÃ§aÄŸÄ±n Ã¼retimi ile ilgili hikayeyi ÅŸirket iÃ§inde Ã§ok konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ve bu hikayenin kendilerini motive ettiÄŸini dile getiren Demir, "Bu hikaye, 80 yÄ±l Ã¶ncesinin imkanlarÄ±yla bir ÅŸey hedeflendiÄŸi zaman bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kabileceÄŸini gÃ¶steriyor. BugÃ¼n birÃ§ok ulus, bir hedefe kilitlenirse kÄ±t kaynaklarÄ±yla bile hedeflerini hayata geÃ§irebilir." diye konuÅŸtu.
5G sÃ¼recinin de uÃ§ak Ã¼retim sÃ¼reci gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebileceÄŸini ifade eden Demir, "5G ile seyahat Ã§ok hÄ±zlÄ± bir uÃ§akla bir yerden bir yere gitmeye benziyor." ifadesini kullandÄ±.
ULAK PROJESÄ°
TÃ¼rkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu olan ULAK projesine Ã§ok Ã¶nem verdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Demir, Ã¼rÃ¼nÃ¼ kendi sistemlerine entegre etmek ve en fazla dÃ¼zeyde kullanmak konusunda heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Demir, dijitalleÅŸme noktasÄ±nda gayret iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "BTK, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi kurumlarÄ±n rehberlik yÃ¶nÃ¼nÃ¼n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir ekosistemde Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yapmaya hazÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler oluÅŸturulmasÄ± ve firmalarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini kaydeden Demir, "15 Temmuz sÃ¼recini yaÅŸamÄ±ÅŸ bir Ã¼lkede kimsenin Ã¼lkeyi yavaÅŸlatma lÃ¼ksÃ¼ yok." dedi.
Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Demir, "DijitalleÅŸme noktasÄ±nda gayret iÃ§indeyiz. BTK, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi kurumlarÄ±n rehberlik yÃ¶nÃ¼nÃ¼n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir ekosistemde Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yapmaya hazÄ±rÄ±z" dedi
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