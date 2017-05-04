12:57, 04 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ã–mer Faruk KavurmacÄ± tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamÄ±Â Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n, avukatÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerineÂ tahliyeÂ edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkinÂ TUSKONÂ Ã¼ye ve yÃ¶neticilerine yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ firari Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 86 ÅŸÃ¼pheliyle ilgili hazÄ±rlanan iddianamedeki tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden biri olan Ã–mer Faruk KavurmacÄ±'nÄ±n tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â Kadir TopbaÅŸ'Ä±n damadÄ± da olan KavurmacÄ±'nÄ±n avukatlarÄ±, iddianame hazÄ±rlanmadan Ã¶nce mÃ¼vekkillerinin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle nÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸine tahliye talepli baÅŸvuruda bulundu. Talebi deÄŸerlendiren nÃ¶betÃ§i hakimlik, tutuklu ÅŸÃ¼pheli KavurmacÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k gerekÃ§eleriyle tahliyesine karar verdi.

Bu karara iddianame hazÄ±rlayan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunun itiraz ettiÄŸi ve bu itirazÄ±n da sulh ceza hakimliÄŸince reddedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â